Россиянка сменила цвет глаз за полмиллиона рублей и пожалела

Врач-офтальмолог Руслан Исабеков проинтервьюировал россиянку (имя и фамилия не раскрываются), которая сменила цвет карих глаз на голубые за полмиллиона рублей и пожалела. Фрагмент диалога опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, которая работает косметологом, она решилась на новую внешность, не понимая, что эффект будет вечным.

«Я делала раньше перманент губ, бровей, и я думала, что у меня это [другой цвет глаз] будет такая же история. Что я год-полтора похожу, и это уйдет. Но спустя время я увидела, что краска-то не уходит», — призналась она.

При этом она подчеркнула, что мечтала родить голубоглазого ребенка.

«Я подумала, что лучше сначала сделаю эту операцию, затем у меня перестраивается ДНК, а затем я рожаю такую дочь», — раскрыла женщина свой план.

Однако пациентка в результате коррекции внешности столкнулась с рядом разочарований. Так, она посетовала на тяжелый период реабилитации, а также смещенный центр зрачка, который при дневном свете заходит за края краски в глазу. Помимо этого, в сумрачном свете россиянка стала плохо видеть.

«Я начинаю моргать, и более или менее у меня что-то там настраивается», — описала она.

В свою очередь, Исабеков предупредил, что в результате подобного вмешательства могут произойти воспаление, повреждение роговицы, повышенная чувствительность к свету. Кроме того, результат может быть непредсказуемым.

«Цвет может получиться не таким, как ожидалось, и его сложно удалить», — заключил врач.

