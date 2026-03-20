Главные принты весны 2026 года

Если судить по показам весна-2026, модные критики не зря твердили про монохром и колорблокинг. Дизайнеры дружно вспомнили про принты, и их было столько, что глаза разбегаются. Полоска, клетка, горох, анималистика, цветы и абстракция — все это замелькало в коллекциях с завидной регулярностью. Только теперь каждый рисунок звучит по-новому.

Полоска в этом сезоне окончательно перестала быть скучной и правильной. У Dries Van Noten она мягкая, размытая, почти как акварель. Jacquemus пустил ее по диагонали, превратив в архитектурный элемент. Ralph Lauren и Giorgio Armani оставили полоску для взрослых и статусных вещей, а Loewe и Chanel вовсю играют масштабом: полосы то сходятся, то расходятся, то меняют ритм. Носить такую полоску — одно удовольствие, без оглядки на дресс-код, отмечает канал LESEL Fashion.

Клетка тоже освободилась от офисных оков. У Tod’s и Victoria Beckham она мягкая и регулярная, но совершенно не про скучную работу. Chanel предлагает многослойную и чуть сдвинутую, будто ее нарочно собрали небрежно. Acne Studios мешает разные размеры клетки, а Carolina Herrera и вовсе впускает в нее цветы. Получается свежо и совсем не формально.

Горох, который раньше ассоциировался с ретро и кокетством, вдруг повзрослел. Valentino и Dries Van Noten делают его крупным, нарочито неровным, графичным. Khaite вписывает горох в спокойные повседневные формы, а Nina Ricci умудряется подружить его с питоном. В этом сезоне горох звучит неожиданно универсально.

Анималистика, вечная классика, вдруг стала интеллектуальной. У Celine и Alaïa леопард и зебра встроены в чистые, почти скульптурные силуэты. Brandon Maxwell спокойно мешает звериный принт с клеткой, Alberta Ferretti смягчает его летящими тканями, а Dolce & Gabbana делают графичным, но без привычной агрессии. Даже крупный узор не спорит с формой, а дополняет ее.

Абстракция на тканях выглядит как отдельное художественное высказывание. Nanushka показывает размытые, акварельные пятна, Roksanda собирает крупные цветовые плоскости в композиции, Givenchy тяготеет к строгой архитектуре. Dries Van Noten оставляет принту воздух и глубину, а у марки LESEL абстракция звучит особенно тонко — сложная палитра, ручная работа, никакой крикливости.

И наконец, цветы. Они окончательно перестали быть синонимом романтичных открыток. У Valentino и Miu Miu флористика работает на контрасте масштабов и цвета. Max Mara показывает приглушенные, будто выцветшие со временем букеты. Fendi вплетает цветы прямо в структуру ткани, а Loewe обращается с ними как с рисунком от руки. Цветы стали частью формы, а не просто украшением.

В общем, весна 2026 получилась богатой на узоры. Тут и классика в новом прочтении, и смелые эксперименты. Осталось выбрать, что ближе: спокойная полоска, взрослый горох или цветы без лишней слащавости.