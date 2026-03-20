Почему стоит отказаться от «агрессивных» косметических средств весной

В этот период следует уделить внимание увлажнению кожи.

Такие советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«В первую очередь избавляемся от агрессивных средств. Зимой мы можем себе позволить пилинги, кислоты различные, витамин С в различных формах. Весеннее солнышко вносит свои коррективы, воздух тёплый. Весной коже не нужны плотные текстуры, защитные средства от ветра в том объёме, которые нужны зимой. Слава богу, отопительный сезон тоже подходит к концу. Упор не на питании кожи, а на увлажнении. Нужно готовить её к лету, к тому, что будут другие причины потери влаги, больше воды пьём, добавляем в уход гиалурон, мочевину, подключаем защиту от солнца».

Ранее Генералова заявила об отсутствии необходимости использования увлажняющих кремов. Здоровая кожа выделяет себум. Косметические средства необходимы лишь при обезвоживании и раздражении эпидермиса, а также для защиты от ультрафиолетового излучения, рассказала эксперт по безопасности товаров народного потребления.