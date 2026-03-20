Хирург раскрыл правду о пластике Гвинет Пэлтроу

Пластический хирург Шон МакНэлли из Орегона, США, раскрыл правду о пластике американской актрисы Гвинет Пэлтроу. Комментарий публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

Врач проанализировал кадры с 53-летней знаменитостью, сделанные на последней церемонии вручения премии «Оскар». Доктор предположил, что Пэлтроу могла прибегнуть к подтяжке лица и век. На такой вывод эксперта натолкнул внешний вид ушей артистки, которые стали деформированы.

«Это признак рубца вокруг уха, находящегося под натяжением после подтяжки шеи или лица», — пояснил МакНэлли.

Кроме того, доктор обратил внимание на качество кожи звезды «Железного человека», подозревая, что она могла сделать ботокс.

«У нее сохраняется подвижность в области лба и нижней части лица, но средняя часть и область вокруг глаз менее подвижны, что, вероятно, спровоцировано инъекциями нейромодуляторов, таких как ботокс», — заявил Шон МакНэлли.

В декабре 2025 года внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети. Знаменитость предстала на черно-белом кадре для журнала Variety вместе с коллегой, 28-летним актером Джейкобом Элорди.