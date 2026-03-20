Как не перегрузить кожу масками: сочетания и риски

В вопросе грамотного применения масок важнее не количество, а точность: когда, какую и зачем — и как их сочетать, а чего делать не стоит ни при каких обстоятельствах. Косметолог Ирина Созинова поделилась подробностями и деталями.

Частота: коже нужно время, чтобы отреагировать

Даже мягкая маска — это глубинное и серьезное воздействие.

«Увлажняющие формулы можно использовать 2-3 раза в неделю, если кожа этого просит. Очищающие и глиняные — реже, обычно 1-2 раза. Кислотные и активные — еще осторожнее, раз в 7-10 дней, особенно при чувствительной коже. Главное правило простое: между процедурами нужно время на восстановление. Если этой паузы нет, запросто могут появиться раздражение, тусклость и ощущение стянутости», — утверждает эксперт.

Сочетания: не все активы дружат между собой

Популярная ошибка — наслаивание: сначала очищающая, потом кислотная, затем увлажняющая маска. Логика понятна, но для кожи это явно слишком много. Особенно осторожно стоит относиться к комбинациям кислот, ретинола и энзимов. В один день лучше выбирать что-то одно. Сочетания должны работать как система, не нужно использовать все лучшее разом и одновременно.

Тип кожи: универсальных схем не существует

Жирная кожа легче переносит более частое очищение, но и ее можно пересушить, как бы парадоксально это ни звучало.

«Сухая и чувствительная реагируют быстрее и жестче — им нужен более деликатный график. Ориентир тут должен быть не рекомендации на упаковке, а реакция кожи. Если появляется покраснение, шелушение, повышенная чувствительность — это явный сигнал, что даже явно полезные процедуры стали избыточными», — настаивает косметолог.

Риски перегрузки: когда уход начинает мешать

Чрезмерное использование масок нарушает защитный барьер кожи, в результате она теряет влагу, становится более восприимчивой к раздражителям, может усиливаться выработка себума как компенсация. Парадокс в том, что попытка сделать лучше часто приводит к ухудшению: могут появиться воспаления и высыпания, нестабильность реакции на привычные средства.

Бьюти-минимализм как стратегия

Хороший уход — это не набор из десяти шагов, а понятная система. Достаточно базового очищения, увлажнения и одной-двух масок в неделю, подобранных под задачи. Когда уход выстроен точно и грамотно, кожа отвечает стабильностью. И тогда исчезает потребность постоянно добавлять еще что-то, чтобы добиться эффекта — лучшее в уходе действительно легко становится врагом хорошего.