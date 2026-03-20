Спикулы, микроиглы и экзосомы: три компонента, которые все путают

Современная косметология развивается с такой скоростью, что уследить за всеми новыми компонентами становится почти невозможно. На баночках регулярно появляются загадочные слова, о которых многие никогда и не слышали.

И, кажется, что производители косметики просто пытаются разными терминами завуалировать один и тот же компонент, чтобы повысить его популярность Спикулы, микроиглы и экзосомы как раз из этой категории. Их часто объединяют, путают или считают взаимозаменяемыми. Но на самом деле это три принципиально разных подхода к работе с кожей. Разбираемся подробнее, чем отличаются компоненты и какую роль в косметике они играют.

Спикулы

Спикулы — это микроскопические иглообразные частицы, полученные из скелетов морских или пресноводных губок. По сути, это минеральные структуры (чаще всего из кремнезема), которые после очистки превращаются в порошок и добавляются в косметику.

Их ключевая особенность — не химическое, а механическое действие. При нанесении на кожу спикулы буквально создают микропроколы в верхнем слое эпидермиса. Эти каналы временно увеличивают проницаемость кожи и помогают активным веществам проникать глубже.

Только сами по себе спикулы не являются уходовым компонентом. Они не питают и не увлажняют кожу, у них совершенно другая задача в косметике.

Что делают спикулы для кожи:

Создают микроканалы для проникновения активов;

Усиливают эффективность сывороток и кремов;

Ускоряют обновление кожи за счет микроповреждений;

Стимулируют микроциркуляцию;

Способствуют более быстрому отшелушиванию ороговевших клеток.

При этом спикулы не растворяются в коже. Они остаются в верхних слоях эпидермиса и постепенно выводятся естественным путем вместе с обновлением кожи. Время их присутствия обычно составляет от нескольких десятков часов до нескольких дней.

При нанесении косметики со спикулами вы можете ощущать небольшое покалывание кожи. Это вполне нормальная реакция на механическое воздействие. Но именно из-за этого эффекта спикулы подходят не всем: чувствительная или воспаленная кожа может отреагировать раздражением.

Микроиглы

Микроиглы — это уже не природный, а технологический инструмент. Они создаются искусственно и могут быть выполнены из разных материалов. Особое место занимают биорастворимые микроиглы. В отличие от спикул, они не просто прокалывают кожу, а полностью растворяются внутри нее, высвобождая активные вещества из косметики. Чаще всего микроиглы делают на основе гиалуроновой кислоты или других полимеров, которые организм воспринимает как дружественные и способен безопасно переработать.

После нанесения микроиглы проникают в эпидермис, гидратируются и постепенно растворяются. Время растворения зависит от микроигл и состава средства. Некоторые растворяются за несколько минут, другим нужно несколько часов. Одними из самых востребованных продуктов с микроиглами сейчас считаются патчи для зоны вокруг глаз. В отличие от привычных гидрогелевых, микроигольчатые патчи нужно выдержать, как правило, целую ночь. Зато с утра никаких отеков, темных кругов или следов усталости.

Что делают микроиглы для кожи:

Доставляют активные вещества в глубокие слои;

Обеспечивают контролируемое высвобождение компонентов;

Глубоко увлажняют кожу;

Помогают работать с морщинами и текстурой кожи;

Улучшают плотность и эластичность эпидермиса.

Главное отличие от спикул в том, что микроиглы сами являются носителем активов. Они работают не в качестве проводника, а как полноценный компонент, приносящий свои плоды.

Экзосомы

Если спикулы — это про механическое воздействие, микроиглы — про доставку веществ, то экзосомы — это уже про коммуникацию на уровне клеток. Экзосомы — это микроскопические пузырьки, которые выделяются клетками и служат для передачи информации. Внутри них находятся сигнальные молекулы: белки, липиды, фрагменты РНК.

Именно они объясняют клеткам кожи, что нужно делать: восстанавливаться, снижать воспаление или активнее вырабатывать коллаген. В косметике экзосомы используются как биологически активный компонент, способный влиять на состояние кожи не через повреждение или доставку, а через регуляцию процессов.

Что делают экзосомы для кожи:

Стимулируют выработку коллагена и эластина;

Уменьшают воспаление;

Ускоряют восстановление кожи;

Улучшают барьерную функцию;

Помогают выравнивать тон и текстуру.

Экзосомы не травмируют кожу и не создают микроскопических каналов. Они работают мягко, но на более глубоком уровне, через клеточные сигналы.

Итог: одно и то же или нет

Нет. Это три совершенно разных компонента.

Спикулы — это механический инструмент. Они создают микропроколы и помогают другим компонентам проникать глубже.

Микроиглы — это технологическая система доставки. Они проникают в кожу и растворяются, высвобождая активные вещества.

Экзосомы — это биологический компонент. Они не повреждают кожу, а управляют клеточными процессами.

Объединяет их только одно: все три технологии направлены на повышение эффективности ухода. Но делают они это принципиально разными способами. Поэтому сравнивать их напрямую или заменять одно другим некорректно.