Россияне начали скупать кейпоп-товары

В России отметили начительный рост интереса к продукции с K-Pop тематикой после церемонии Оскар 2026. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

Аналитики связывают повышенный спрос с победой мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» в номинации «Лучший анимационный фильм».

«Особенно популярными стали товары с символикой мультфильма — спрос на футболки, свитшоты и прочий мерч по мотивам картины вырос почти вдвое. Выпущенные в коллаборации бренда Vans и франшизы Demon Hunters также стали покупать больше. Не менее заметный рост продемонстрировали фигурки от PopMart в азиатском стиле — +48% по сравнению с неделей, предшествующей церемонии», — высказались они.

По данным аналитики, отдельно отмечается интерес к совместной коллекции Lisa (участница k-pop группы Blackpink) и бренда Kith.

«Кружевную маску из коллекции стали покупать почти вдвое чаще, а футболку и свитшот — более чем в полтора раза. Мы наблюдаем, что покупатели активно ищут тематические коллекции, сочетая любимых артистов и культовые бренды. Особенно востребованы лимитированные коллаборации, такие как Vans x Demon Hunters, которые позволяют фанатам не только выражать свои интересы, но и создавать уникальный стиль», — отметили в пресс-службе CDEK.Shopping.

По их мнению, рост спроса затрагивает разные категории товаров: от обуви и одежды до аксессуаров и коллекционных фигурок. Интерес покупателей сосредоточен на эксклюзивных и брендированных предметах, что только подтверждает популярность корейской культуры в России.