Звезда сериала «Деффчонки» похвасталась результатом похудения

Российская актриса Анастасия Денисова, известная по роли Кати Палны в сериале «Деффчонки», похвасталась результатом похудения на препаратах. Ролик она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда призналась, что ее привычные джинсы стали велики, вследствие чего она отправилась на шопинг. В примерочной знаменитость обрадовалась, что размер изделий S ей в пору.

«Я уже и не помню, когда такое было! Мой вес сейчас 68,6 [килограмма], но по объемам как будто бы меньше. Конечно, не все вещи размера S мне подходят, боди взяла М (а то, боюсь, пуговички не выдержат). Но сам факт! И это еще не финал, моя цель — 65, а там как пойдет», — написала артистка.

Затем она запечатлела поход в клинику, где специалисты сделали ей инъекции препарата «Тирзетта», а также витамины.