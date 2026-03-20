Блогер Олеся Иванченко стала лицом бренда косметики Feel Moment

Блогер, актриса и ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко стала лицом российского косметического бренда Feel Moment. Об этом в своих соцсетях рассказала сама Иванченко.

© Соцсети

Сотрудничество обусловлено совпадением ценностей и способов коммуникации с аудиторией между Иванченко и Feel Moment. Кроме того, актриса планирует делиться с подписчиками собственным опытом ухода за собой, рассказывать о повседневных практиках и других секретах красоты.

Feel Moment — новый косметический бренд из России. Он позиционирует себя как попытку ответить на запрос об осознанности и внимании к повседневному опыту. Своей основой бренд называет умение не откладывать жизнь «на потом» и проживать каждый момент здесь и сейчас, быть включенным в собственную жизнь и не игнорировать свои потребности. В том числе — быть готовым инициировать особые моменты. К примеру, создавать поводы для радости в рамках даже обычного дня.

В честь сотрудничества с Иванченко бренд запустил особую акцию — с 21 по 27 марта в магазинах М.Кос и М.Косметик в Москве при покупке продукции бренда покупатели смогут испытать удачу в игровом автомате. Призами станет косметика Feel Moment, а также бьюти-боксы и фотокамеры. Особый приз — приглашение на мероприятие бренда с участием Олеси Иванченко.