Косметолог объяснил, как правильно «переобуть» косметичку к весне

Россияне продолжают пользоваться зимними плотными кремами, когда на улице уже плюс, и коже требуются легкие текстуры, как флюид. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.

«С наступлением теплых дней стоит присмотреться к более легким текстурам. Гели отлично матируют и освежают, эмульсии дарят ощущение комфорта, а флюиды — подходят людям с любым типом кожи. Последние особенно хороши тем, что могут заменить сразу два средства: например, увлажняющий флюид с SPF решает и задачу увлажнения, и защиты от солнца. Это правило распространяется и на нежную кожу вокруг глаз: для нее гелевые и эмульсионные текстуры в теплое время года предпочтительнее плотных кремовых», — рассказала косметолог.

Она также добавила, что идеальная стратегия для межсезонья — сочетать разные текстуры на разных зонах.

«Например, насыщенный зимний крем можно оставить для шеи и скул, а лоб и Т-зону уже перевести на легкие средства. Также облегчить уход поможет принцип «бутерброда»: нанесите увлажняющий гель на влажную кожу, а сверху добавьте минимум плотного крема. Это обеспечит комфорт и постепенное привыкание к новому сезону», — отметила эксперт.

Камышникова объяснила, что важно также обращать внимание на состав.

«В этот период коже особенно нужны компоненты с лимфодренажным эффектом — например, кофеин в средствах для век поможет справиться с отеками. Отличными союзниками станут экстракты зеленого чая, алоэ и центеллы: они успокаивают кожу после зимних холодов, снимают покраснения и укрепляют защитный барьер. Весна — идеальное время для глубокого очищения. Но здесь важно не переборщить. Эксперт рекомендует обратить внимание на энзимные пудры — они мягко отшелушивают и подходят даже чувствительной коже. Также можно ввести пилинги с AHA-кислотами, которые усилят действие новых легких средств. А вот от спиртосодержащих тоников лучше отказаться совсем: они сушат и нарушают pH-баланс», — высказалась она.

По ее мнению, важным пунктом ухода весной станет SPF-крем.

«Многие ошибочно полагают, что крем с SPF нужен только в яркие солнечные дни на пляже. «Ультрафиолет проникает сквозь облака, и его активность весной уже достаточно высока. Существует такое понятие, как фотостарение, и оно напрямую зависит от того, пользуетесь ли вы защитой. Оптимальный выбор для города — средства с SPF 50. Даже в пасмурную погоду нужно наносить крем хотя бы с 30-кратной защитой», — добавила специалист.

Камышникова перечислила и пять шагов для идеальной весенней рутины.