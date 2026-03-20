Мягкий квадрат и пилочный маникюр: главные тренды нейл-арта 2026

Мир нейл-арта в 2026 году диктует новые правила. Сегодня маникюр становится продолжением характера — он может быть как «тихой роскошью», так и ярким акцентом, но в любом случае должен быть безупречно выполнен. И все чаще под «безупречностью» подразумевается не только дизайн, но и забота о здоровье ногтей.

Эксперт в ногтевом сервисе, звездный мастер, преподаватель авторской безопасной техники маникюра и педикюра Ирина Муркаева рассказала, какие цвета, формы и техники будут в фаворите в ближайшие месяцы, а также почему пилочный маникюр становится главным трендом.

Форма и длина: главное — комфорт и безопасность

Главный тренд 2026 года — мягкий квадрат (squoval). Эксперты называют его фаворитом сезона, подчеркивая универсальность: такая форма подходит к любому типу пальцев, удобна в носке и служит идеальным холстом для любых дизайнов.

«Наряду с ним в тренде остаются классический овал и аккуратный миндаль, которые визуально вытягивают палец и придают рукам изящество. Что касается длины, то здесь царит полная демократия, подчиненная ритму жизни: короткие и средние ногти остаются базой для повседневности», — уточняет мастер по маникюру.

Технология: пилочный маникюр подвинул аппаратный

Однако сегодня мода на маникюр — это не только про визуал, но и про технологию. Безусловный хит сезона, который набирает обороты — безопасный пилочный маникюр, который все чаще выбирают вместо классического обрезного или аппаратного.

«Мастера отмечают: это не просто дань тренду, а осознанный шаг к сохранению здоровья ногтевой пластины и кутикулы. Метод исключает травмирующую технику среза кутикулы металлическими инструментами и опирается на бережную обработку сухим способом с использованием специальных пилок. Результат — идеально ухоженные руки без микропорезов, заусенцев и риска инфекций», — отмечает наш эксперт.

Такой подход особенно актуален для тонкой кутикулы и ослабленных ногтей. Он позволяет носить маникюр дольше без заусенцев, за счет того, что такая техника имеет пролонгированный эффект и маникюр дольше сохраняет эстетику. Ирина: «В 2026 году умение работать в пилочной щадящей технике становится маркером профессионализма мастера, а для клиенток — знаком ответственного отношения к себе».

Цветовая палитра: от природных тонов до сочных акцентов

Цвет в 2026 году — главный инструмент самовыражения. Палитра строится вокруг смены сезонов и настроения:

Весна встречает нас пастелью с легкой дымкой: фисташковый, чайная роза, сливочный персик, небесно-голубой. Особое внимание уделяется «облачным» оттенкам, таким как молочный и нежно-желтый.

Лето — время сочных фруктовых цветов: манго, папайя, прохладная синь и яркие коралловые тона, которые эффектно смотрятся на загорелой коже.

Осень окрашивает ногти в благородные оттенки бордо, каштана, терракоты и шоколада.

Зима требует глубины: плотные темные тона, насыщенный синий, изумрудный и, конечно, все вариации красного — от ярко-алого до глубокого бургунди.

«Базой для офисных образов и „тихой роскоши“ остаются молочные, кремовые и нежно-розовые оттенки, которые выглядят дорого и ухоженно», — добавляет специалист.

Техники и дизайны: один акцент решает все

Современный маникюр избегает перегруженности. Главное правило — один выразительный акцент. Вот ключевые техники сезона:

«Кошачий глаз»

Классическая техника переживает второе рождение.

«Мастера отходят от простого вертикального блика, создавая „волны“, „языки пламени“ и „гипнотические изгибы“ с помощью магнита. Это придает покрытию глубину и эффект живого шелка, особенно эффектно смотрится в глубоких винных и медных оттенках», — рассказывает наш эксперт.

Цветной френч

Классический белый край уступает место ярким решениям. Актуальны контрастные сочетания (например, молочная основа и черные полумесяцы) или использование неоновых и пастельных тонов для улыбки.

Жемчужное сияние (Glazed Nails)

«Эффект глазури или перламутра остается в топе, но становится более приглушенным и изысканным. Вместо зеркального хрома мастера предлагают деликатные шиммерные покрытия и переливы, напоминающие внутреннюю поверхность раковины», — уточняет Ирина.

Микро-дизайн и горошек

В возвращении принтов главную роль играет горошек. Эксперт:

«Чтобы избежать винтажной старомодности, стилисты советуют располагать точки лаконично — у кутикулы или в качестве хаотичной россыпи, комбинируя матовые и глянцевые текстуры».

Также популярны тонкие геометрические линии, абстракция и флористические мотивы.

3D-декор

Для смелых натур актуальны объемные украшения: мелкие жемчужины, цепочки и текстурные элементы. И здесь тоже работает правило одного акцента — декор размещается только на одном-двух пальцах.

Финишное покрытие и уход

Глянец по-прежнему остается фаворитом — он визуально выравнивает пластину и делает цвет глубже.

«Матовая фактура не исчезает, но используется точечно: для создания контраста с глянцем на одном ногте или для выделения текстуры природных оттенков», — отмечает мастер маникюра.

Чтобы покрытие радовало долго, мастера напоминают о базовых правилах: тщательное обезжиривание, запечатывание торца и использование качественных баз. Домашний уход с кремом, маслом для кутикулы и работа в перчатках продлят качество маникюра надолго.

Маникюр 2026 года — это баланс между характером, комфортом и безопасностью.