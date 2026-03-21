Ведущий «Модного приговора» назвал необычный прием, как носить рубашку

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал необычный прием, как носить рубашку. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Носить рубашку задом наперед прием не новый и даже забытый, но, судя по последнему выходу Алексы Чанг, такой стайлинг сорочки имеет все шансы обрести второе дыхание! На Алексе желтая рубашка в паре с лодочками и юбкой в складку выглядит очень свежо и непринужденно. Вдохновляйтесь и тогда даже такая базовая вещь заиграет совершенно по-новому в вашем образе!» — высказался Рогов.

До этого стилист уже отмечал тренд.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.