«Ангел» Victoria's Secret показала позы в йоге в топе и легинсах

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, показала асаны в йоге для рекламы бренда спортивной одежды Alo. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя модель позировала в белом топе и легинсах. При этом она была босиком. Волосы Амбросио собрала в хвост и отказалась от макияжа. Съемка прошла на закате у зеркального дома.

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.