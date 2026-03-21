«Богиня». Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото с новой стрижкой

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась с новой стрижкой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в белом жакете с поясом и черных джинсах. Образ дополнили украшения из золота. При этом модель продемонстрировала новую стрижку каскад и сделала макияж с розовой помадой.

«Икона», «Шикарная», «Богиня», — написали пользователи соцсетей.

21 февраля Рози Хантингтон-Уайтли дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.

Позже Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в показе Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Модель вышла на подиум в темно-синей шубе с поясом, черных брюках и ботинках. Манекенщица дефилировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой и розовой помадой.