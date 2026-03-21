Звезда сериала «Друзья» рассказала о побочных эффектах от уколов ботокса

Американская актриса Лиза Кудроу рассказала о побочных эффектах от уколов ботокса. Интервью с ней публикует журнал The Hollywood Reporter.

© Lenta.ru

62-летняя звезда сериала «Друзья», исполнившая роль Фиби Буффе, отметила, что впервые сделала указанные инъекции два года назад. Однако она осталась недовольна процедурой, которая в том числе привела к проблемам с глазами.

«Думаю, что из-за него [ботокса] у меня появилось раздражение глаз и этот странный рисунок на лбу, так что в любом случае с ним покончено. Я боюсь, что однажды мне придется выглядеть как моя бабушка, но я рада играть роли пожилых женщин», — заявила звезда.

