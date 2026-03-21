Как одеться для путешествия и остаться иконой стиля

«Аэропортный стиль» — сегодня это отдельная модная категория. Ваш образ, как и прическа, должен выдержать долгие часы перелета, перепады температуры и при этом выглядеть так, будто вы только что вышли из бизнес, а не из эконом-класса. Знаменитости, которые проводят в терминалах больше времени, чем на красных дорожках, превратили аэропорты в «тихий подиум» и охотно делятся секретами, как оставаться «на высоте» после 12-часового перелета.

Что такое аэропортный стиль

Аэропортный стиль (airport chic или airport style) родился из реальной жизни: долгие перелеты, досмотр, смена температур в терминалах и самолетах, бесконечная ходьба с чемоданом. Это не casual в смысле «спортивки и тапки», а продуманный микс luxury-комфорта и модных акцентов. Он строится на балансе между стилем и функциональностью: многослойность, мягкие ткани, лаконичные силуэты и продуманные аксессуары. Цель — выглядеть собранно и при этом свободно двигаться, проходя регистрационные коридоры и security-контроль. Главное правило — вещи должны быть универсальными: легко сниматься на досмотре, не мяться и выглядеть дорого даже после рейса.

Икона аэропортного стиля Виктория Бекхэм, еще в 2010 году написала в своем первом твите: «Airport is my runway!!!» («Аэропорт — мой подиум»). С тех пор ее образы — широкие брюки, графичная футболка, oversize очки и идеальная укладка — стали эталоном.

Как собрать свой идеальный аэропортный образ за 5 минут

Стилисты сходятся в одном: универсальной формулы нет, но есть рабочие приемы:

Многослойность как стратегия. Температура в аэропорту и самолете меняется — жакет, кардиган или тренч спасают ситуацию.

Свободный крой. Оверсайз — не про тренд, а про удобство: в дороге тело требует свободы и уюта.

Обувь без усилий. Лоферы, мягкие кеды, slip-on — идеальны для досмотра и долгих переходов.

Один «дорогой» акцент. Сумка, очки или пальто делают образ визуально собранным.

Ну и, конечно, отправляться в путь лучше налегке. Важное правило — ничего лишнего. Главное — выбрать вещи, которые любят тебя так же сильно, как ты любишь их.

Собирая свой идеальный airport look, начни с базовых широких брюк или джинсов свободного кроя + кашемировый свитер или худи luxury-бренда. Добавь объемное легкое пальто или невесомый пуховик, который можно снять и использовать как плед. Обувь — белые кроссовки или лоферы. Аксессуары: большая сумка-тоут, солнцезащитные очки и минималистичные серьги. Все! Ты готова к перелету, пересадке и внезапной фотосессии.

Знаменитости о фэшн-формуле полета

Кендалл Дженнер, которая проводит в воздухе едва ли не больше времени, чем на съемках, делится конкретным лайфхаком: «Я люблю быть в комфорте во время перелета, так что не путайте. Облегающие джинсы я не надену в самолете. Всегда беру с собой легинсы и винтажную футболку». Секрет звезды в том, что она переодевается в самолете и перед выходом при посадке.

Меган Маркл, известная своим практичным подходом, в интервью модному изданию сказала: «Самолет — это не место для экспериментов. Все должно быть проверено временем — никаких жестких тканей и новых туфель».

У Селены Гомес всегда наготове «капсула для самолета» — набор вещей, которые спасают от стрессов и перепадов температуры: спортивные брюки из плотного хлопка, мягкий шарф, очки и бейсболка.

Виктория Бэкхем заботится об образе бизнес-вумен и сама всегда прилетает как на деловую встречу: удлиненное пальто или тренч, идеальные классические брюки, рубашка или тонкий джемпер и обязательные каблуки. Она принципиально не переходит в спортивный стиль для перелетов, показывая, что даже дорога в аэропорт — часть ее публичного образа. Такой лук можно описать как «офискор на максималках».

Амаль Клуни, чей вкус безупречен, в отличие от Виктории, позволяет себе деним, принты и цвет, но общий силуэт всегда выверен и «собран», без спортивной эстетики. Такой типаж можно описать как пример «интеллектуального» аэропортного стиля: когда совмещаешь статус успешной адвокатессы и жены голливудской звезды.

Среди российских звезд отдаем предпочтение вкусу Валерии —- певица собирает комфортные луки с изяществом: трикотажные костюмы, мягкие брюки, футболки и худи, к которым добавляет тренч или пальто. Образ всегда завершен: ухоженные волосы, неброский макияж, качественная обувь без экстремального каблука и аккуратная сумка среднего размера.