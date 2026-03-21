«Как изменилась». «Ангела» Victoria's Secret не узнали в рекламе

«Ангел» Victoria's Secret, модель Адриана Лима, снялась для рекламы испанского бренда. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Адриана Лима позировала в бежевом костюме, состоящем из блузы и брюк. Образ дополнили массивные серьги и подвеска. Волосы модели выпрямили и распустили, а также сделали макияж с контурингом.

«Похудела», «Как изменилась», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Несколько недель назад Адриана Лима приняла участие в новой рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Супермодель примерила темно-синий комплект белья, который дополнила массивными серьгами-кольцами и черными кожаными сапогами на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Манекенщица позировала вместе с коллегой Кэндис Свейнпол.

До этого Адриана Лима стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper's Bazaar. На одной из обложек супермодель предстала в красном боди с объемными плечами и глубоким декольте. Образ манекенщицы дополнили перчатки в тон.