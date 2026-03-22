Как и когда изобрели тушь для ресниц

16 марта в мире отметили День туши для ресниц. Эта незаменимая вещь есть в косметичке, пожалуй, у каждой девушки на планете. Об истории популярного средства «Вечерняя Москва» поговорила с бьюти-экспертом Станиславой Гольдштейн.

Кажется, что тушь существовала всегда. На самом деле первая (относительно современная) тушь для ресниц была создана не так давно. По одной из версий, она появилась благодаря юной американке Мейбл. Ее старший брат Томас Уильямс в 1915 году придумал это средство в форме брусочка из вазелина и угольной пыли. Он хотел помочь Мейбл: она то ли опалила брови и ресницы, то ли просто хотела привлечь внимание возлюбленного.

По другой версии, первая тушь была изобретена на 55 лет раньше Юджином Риммелем, хозяином лавки товаров для женщин в Париже. Британский торговец включил в состав аналогичного брусочка петролатум (предшественник вазелина) и ту же угольную пыль. Кстати, тушь дамы приняли не сразу. Этому поспособствовала мода на роскошные ресницы в киноиндустрии. Первые прототипы туши были придуманы еще в Древнем Египте почти 5 тысяч лет назад. Впрочем, египтяне, в числе которых как женщины, так и мужчины, использовали средство не только для красоты. Паста из меда, жженого миндаля, графита, порошка сурьмы и крокодильего помета помогала в защите глаз от солнца и злых духов. Волновала красота и древних греков, и римлян.

«В античных Греции и Риме длинные и темные ресницы считались эталоном привлекательности», — поделилась с «Вечерней Москвой» Станислава Гольдштейн.

Для того чтобы следовать этим канонам, использовались самые разные ингредиенты, от сажи до измельченных насекомых и свинца.

В Средневековье же спроса на тушь практически не было из-за религиозных убеждений. Интерес к этому предмету косметики у дам проснулся чуть позднее. Тогда и в Европе, и в России девушки и молодые люди начали использовать косметику на постоянной основе. Однако за это время единого «рецепта» средства так и не появилось.

Настоящий прорыв в мире туши случился в 19-20 веках. Она стала не только безопаснее, но и удобнее. Так, уже в 1950-е годы на смену твердым брусочкам пришли тубы со щеточкой внутри. Такую упаковку изобрела польско-американская предпринимательница Хелена Рубинштейн, которая также представила и водостойкую тушь.

«Средство стало не только затемнять и удлинять ресницы, но и делать их объемными».

В состав начали добавлять воски, масла, пигменты и даже полимеры, — дополнила Станислава Гольдштейн. В 1950-е первая тушь появилась и в Советском Союзе.

«Самой известной была твердая "Ленинградская". Перед применением ее нужно было смочить. Из-за этого прозвали "плевалкой". Эта тушь продавалась за 40-50 копеек и считалась вполне доступной. Правда, она щипала глаза из-за наличия мыла в составе», — поделилась Станислава Гольдштейн.

Методом проб и ошибок мы получили безопасную и удобную косметику: средство в тубе со щеточкой появилось только в 1970-е годы. Сегодня на прилавках магазинов можно найти жидкую, кремообразную и сухую тушь. Одни увеличивают длину, другие — объем, третьи меняют цвет, а четвертые делают все и сразу. Для любителей экспериментов и ярких образов существуют самые разные пигменты: от коричневых до красных, синих и зеленых. Для ценительниц активного образа жизни придумали и водостойкую, а также термотушь, которая смывается только теплой водой.

Прямая речь

Мария Вискунова, визажист, блогер:

«При выборе туши стоит обращать внимание на консистенцию пасты и щеточку. Средство должно иметь среднюю густоту, а приспособление для его нанесения должно хорошо его извлекать из тубы. Выбор цвета скорее зависит от личных предпочтений, но, к примеру, коричневая тушь действительно подходит блондинкам или русым девушкам. Синий же пигмент украсит практически всех, нетривиально подчеркнув взгляд. Есть и туши с шиммерами. Если задача средства — сохранить параметры на долгое время, то подойдут водостойкие и термотуши».

