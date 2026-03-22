Генетик объяснил, как с помощью генов улучшить состояние кожи

На состояние кожи влияет работа многих генов, в том числе COL1A1, MMP1, AQP3 и TYR. Они определяют, насколько кожа будет упругой, хорошо увлажненной, защищенной от солнца и как быстро появятся морщины. Причем на их работу можно повлиять, рассказала «Газете.Ru» генетик Mygenetics Анастасия Сивакова.

«Основу кожи составляет белок коллаген. За его синтез отвечает ген COL1A1. Коллаген образует плотную сетку волокон, которая придает коже прочность и упругость. Если структура коллагена нарушается, кожа становится менее плотной, быстрее образуются морщины. Некоторые генетические варианты влияют на то, сколько коллагена вырабатывается и насколько он прочный. Другой ген — MMP1 — разрушает коллаген. В норме он нужен для обновления тканей и заживления ран. Но под действием солнечного света его активность резко возрастает. Именно поэтому ультрафиолет ускоряет старение кожи — этот процесс называют фотостарением. Коллаген разрушается быстрее, чем успевает восстановиться. Поэтому использование солнцезащитных средств предотвращает разрушение коллагена», — объяснила ученый.

Прочность — это коллаген, а за гладкость кожи отвечает ген AQP3, который кодирует белок-канал, через который в клетки кожи поступает вода и глицерин.

«Если этих каналов достаточно, кожа остается увлажненной и мягкой. С возрастом и при воздействии ультрафиолета количество AQP3 уменьшается, кожа становится сухой. Некоторые варианты гена снижают его активность, что может проявляться склонностью к сухости и шелушению. Ретиноиды (витамин А) способны стимулировать работу AQP3 — именно поэтому они часто используются в антивозрастной косметике», — объяснила генетик.

За пигментацию отвечает ген TYR. Он кодирует фермент тирозиназу, без которого невозможен синтез меланина, который защищает кожу от ультрафиолета.