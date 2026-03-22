Дочь Синди Кроуфорд предстала в платье с прозрачной юбкой

Дочь супермодели Сидни Кроуфорд Кайя Гербер снялась в платье с прозрачной юбкой. Звезда разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Кайя Гербер предстала перед камерой в черном макси-платье с облегающем верхом и прозрачной юбкой. Модель также надела кожаные балетки. Звезда подиумов была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем в естественном стиле.

В феврале Кайя Гербер стала лицом новой коллекции бренда Givenchy. На одном из фото модель позировала в красном кожаном мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила босоножками на каблуках, массивным браслетом с кристаллами и длинными серьгами. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж.

До этого Кайя Гербер посетила 41-й церемонию вручения премии Film Independent Spirit Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель позировала на дорожке в черном полупрозрачном макси-платье с узором без бюстгальтера. Манекенщица добавила к наряду туфли на каблуках и серьги. Звезде подиумов уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.