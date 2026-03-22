Ведущий «Модного приговора» назвал самый яркий тренд весны

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самый яркий тренд весны 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Самый простой и, при этом, яркий тренд весны — это чулочно-носочные изделия! Капроновые колготки, чулки, гольфы и носки — отличный способ разнообразить комплекты! Вдохновляйтесь!» — высказался Рогов.

До этого стилист отмечал тренд на шубу из каракуля межсезонье этого года.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

А вместо шапок эксперт рекомендовал носить косынки.