Телезвезда снялась для обложки Sports Illustrated в бикини

Американская телезвезда Аликс Эрл в откровенном образе снялась для обложки Sports Illustrated. Снимки публикует Page Six.

25-летняя блогерша позировала в бикини бренда Audrey Blake, вручную сшитом из 1000 натуральных жемчужен и хрустальных бусин. Отмечается, что стоимость купальника составляет 3700 долларов (310 тысяч рублей).

Автором съемки, которая проходила в Ботсване, выступил фотограф Рувен Афанадор. Помимо Эрл в ней снимались Камиль Костек, Ачиенг Агуту, Пенни Лейн и Мередит Микельсон.

