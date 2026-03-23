Кармен Электра в полупрозрачном наряде закрыла модный показ

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, в откровенном наряде закрыла показ немецкого модного бренда Philipp Plein. Пост и фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Спасателей Малибу» поделилась снимками, на которых ее запечатлели в полупрозрачном сияющем платье с вырезом на юбке и подчеркивающим грудь декольте. Кроме того, она предстала перед камерами в атласных туфлях, а также с ярким макияжем в стиле smoky eyes и объемной прической.

«Такая честь закрыть показ Philipp Plein. Я так одержима новой коллекцией бренда. Еще раз спасибо!» — сообщила знаменитость.

В январе Кармен Электра повторила откровенный образ из популярного сериала «Спасатели Малибу», в котором она снималась. Актриса позировала в ярко-красно купальнике, стоя у спасательного поста.