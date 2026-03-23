В Сети возмутились требованием к внешности подружек невесты на свадьбе

Фотограф с никнеймом @jordank_2 раскрыла необычное требование к внешности подружек невесты на свадьбе и возмутила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Автор поста на размещенных кадрах показала, как занимается домашними делами в белых туфлях на платформе и каблуках высотой 20 сантиметров. Она отметила, что тренируется ходить в данной обуви, чтобы соответствовать заявленному ее подругой правилу: все подружки невесты на ее свадьбе должны быть одного роста.

Ролик набрал 1,8 миллиона просмотров. Пользователи высказались о нем в коментариях.

«Это безумие», «Категорически против такого», «Я бы моментально отказалась быть подружкой невесты в данном случае», «Почему эта невеста тебя ненавидит?», «Надеюсь, подобная "дружба" никогда меня не настигнет», «Почему ты позволяешь с собой так поступать?» — заявили зрители.

