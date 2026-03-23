Почему стрижка бикси стала модной в этом году

Короткие стрижки не исчерпали себя. В 2026 году новый тренд — бикси. Он закрепился после того, как Зендея за неделю продемонстрировала несколько вариантов укладки.

Бикси — это микс двух культовых форм: пикси и боба. От боба здесь остаётся структура и слои, от пикси — лёгкая небрежность и ощущение «живых» волос. В итоге получается что-то среднее: короче привычного каре, но мягче и менее резкое, чем классическая пикси.

Интерес к этой форме не возник на пустом месте. Волосы с текстурой и рваным эффектом уже несколько сезонов подряд держатся в топе. Раньше все сходили с ума по многослойным вариантам, теперь внимание сместилось в сторону более коротких решений. Бикси как раз попадает в этот запрос: выглядит свежо, но не пугает радикальностью.

Отдельный буст тренду дала Зендея. На одной неделе она появилась с тремя разными укладками. Сначала — мягкие волны на показе в Париже. Затем — кудри с акцентом на чёлку на премии в Лос-Анджелесе. И финальный выход — гладкие волосы с боковым пробором на «Оскаре». В каждом случае стрижка выглядела по-разному, но сохраняла свой характер.

Вообще, бикси сложно назвать чем-то принципиально новым. Такая форма мелькала ещё в девяностых и нулевых. Тогда её носили многие актрисы, и сейчас эта эстетика снова возвращается. Ностальгия играет свою роль, но дело не только в ней.

Главная причина популярности — удобство. Бикси не требует сложной укладки. Она выглядит нормально даже без усилий. При этом даёт ощущение эксперимента. Это компромисс для тех, кто хочет перемен, но не готов к слишком резким шагам.

Плюс универсальность. Такая стрижка подходит разным типам волос и формам лица. Её можно адаптировать под себя за счёт длины, чёлки или укладки. Сегодня — гладко и аккуратно, завтра — растрёпанно и дерзко.

Интересно, что многие уже «носили» бикси, даже не зная об этом. Это тот самый промежуточный этап, когда короткая стрижка начинает отрастать. Теперь этот период перестал быть неловким и стал полноценным стилем.

Если хочется попробовать, лучше не экспериментировать дома. Здесь важна точность. Хороший мастер сможет подобрать форму так, чтобы она не выглядела случайной.

Бикси — позволяет выглядеть стильно без лишних усилий. Немного свободы, капля формы — и вы в тренде, даже если ничего особенного не предпринимали.А"