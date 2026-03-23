Помада Gucci за 11 тысяч рублей рассмешила пользователей Сети

Бровист из Твери Ирэна (фамилия неизвестна) купила помаду Gucci за 11 тысяч рублей и рассмешила пользователей сети. Ролик и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом сrushbrowgirl продемонстрировала золотистый тюбик люксового средства, а затем накрасила им губы. В ролике видно, что помада за высокую стоимость оказалась иссиня-зеленого оттенка.

«Это между прочим лимитированная коллекция», — иронично высказалась Ирэна.

Зрители оценили продукт на лице россиянки в комментариях под постом.

«Слава богу, что лимитированная», «Я когда открыла в детстве банку с зеленкой зубами, примерно тоже лук от Гуччи создала», «Я до конца думала, что она цвет поменяет», «Зачем вам помада от Гуччи, если есть бриллиантовая зелень», «Гуччи-зеленучи», «Какая-то херучи, а не Гуччи», — высказались они.

