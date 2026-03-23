Хайди Клум с голой грудью снялась в чехле для хранения одежды

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде для журнала Hunger. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачном чехле для хранения одежды. При этом она позировала с голой грудью, распущенными волосами и ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes.

Автором снимка стал британский модный фотограф Джон Ранкин Уодделл, который сотрудничал с супермоделью Кейт Мосс и певицей Мадонной.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум снялась в нарядах из переработанных материалов для фотосессии упомянутого издания. Тогда манекенщица примерила мини-платье из черного мусорного пакета, а также наряд, изготовленный из тепофола — вспененного полиэтилена.