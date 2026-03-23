Миранда Керр в платье с декольте снялась с новым имиджем

Бывший ангел Victoria's Secret и модель Миранда Керр кардинально сменила имидж. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Миранда Керр стала героиней нового выпуска австралийского журнала Marie Claire. На обложке модель предстала с обновленным цветом волос — она перекрасилась из брюнетки в блондинку. Манекенщица позировала в сером облегающем платье с декольте, ожерелье, браслете и кольце. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле.

Миранда Керр состояла в браке с актером Орландо Блумом с 2010 по 2013 год. У супермодели и актера есть общий ребенок — сын Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум.

С 2017-го Миранда Керр замужем за миллиардером и создателем Snapchat Эваном Шпигелем. Супруги воспитывают троих сыновей: Харта, Майлза и Пьера.

Что касается Орландо Блума, с 2019-го он был помолвлен с певицей Кэти Перри. Однако в прошлом году влюбленные расстались. У знаменитостей есть дочь Дейзи. Миранда Керр и Кэти Перри быстро нашли общий язык, и часто проводили время вместе и делились общими фото.