Дизайнер рассказала о моде на цветные носки у мужчин
Носить чёрно-белые считается моветоном.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась дизайнер-модельер, основатель бренда «ДНК-Рус» Анна Ничкова.
«Для чего носят цветные носки, особенно мужчины. Если мы берём офисный стиль, то мужчина может выделиться носками. Носки служат атрибутом полноценного образа. Это отдельный аксессуар. Носки у мужчин сейчас в моде цветные. Считается моветоном носить просто чёрно-белые. Понятно, что если это спорт и нужны однотонные носки, то это другое. Но если есть возможность разнообразить, то я советую разнообразить».
Ранее дизайнер сочла оправданными высокие цены на одежду российских брендов.