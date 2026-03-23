Чем запомнился шестой день Московской недели моды

Заключительный день шестой Московской недели моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды), которая проходила в ЦВЗ «Манеж», объединила дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

© Фонд моды

На подиумах шестого дня фольклорные образы сменялись деконструкцией, природные мотивы — урбанистической графикой, а преппи-эстетика — театральной экспрессией. Здесь исторические коды растворялись в современных силуэтах, классика обретала новую динамику, а игра фактур — от легких полупрозрачных тканей до плотных структурных материалов — становилась главным выразительным инструментом. В это же время в VK Лектории говорили о моде будущего и трансформации индустрии, а в ИИ-примерочной от ГигаЧата технологии продолжали стирать границы между подиумом и реальной жизнью, позволяя гостям примерить тренды нового сезона.

В выездной студии телеканала «Москва 24» продолжали проходить интервью. В первых рядах за новыми коллекциями российских дизайнеров наблюдали герои светских хроник и звезды. Официальной фотослужбой мероприятия стала Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Показ проекта «Сделано в Москве» (Москва)

Коллективный показ в рамках Московской недели моды прошел уже во второй раз. Стилистами показа вновь выступили Миша и Китти, которые создали свыше 50 образов, составленных из товаров более 35 локальных брендов – представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в проекте «Сделано в Москве». Среди них – производители одежды Kolesman, Lubovi, Triumvirate, Victoria Andreyanova, Masterpeace, Sveta Rodina / Света Родина, Vassa&Co, Solangel, Gapanovich, Granny's, Мурмуризм и многие другие, дизайнеры сумок и аксессуаров Madame Chatelet, Pepfer, Svyazat, Création Pôle и другие. Показ посетили гости из мира моды, в том числе Лилия Рах, телеведущая, байер, Sauvage Group, стилист и телеведущая Лина Дембикова, эксперты моды Алексей Сухарев, Мария Червоткина, Александра Буримова, Анастасия Анисимова, Яна Короед и др. Один из стильных образов показа в качестве модели представила Виктория Петрова.

«При создании образов для коллективного показа мы вдохновлялись любимым городом — Москвой и его жителями. И конечно, мы всегда следим за тем, что показывают на мировых подиумах. Было не так много времени на подготовку, но мы работаем довольно быстро — около шести часов нам потребовалось для того, чтобы создать образы для показа. Наш любимый образ закрывал показ: девушка в тренче и перьевом боа, под которым были расшитые бисером мини-шорты, шла в грубых ботинках, а в сумке несла туфли на каблуке, как будто возвращается домой под утро после вечеринки. Из трендовых вещей обратили внимание на платья-фартуки и тонкие разноцветные шарфики — использовали их в нескольких образах. Помимо того, что мы стилизовали показ, сами являемся поклонниками творчества столичных дизайнеров», – рассказали идейные вдохновители образов и стилисты Миша и Китти.

Sergey Sysoev (Москва)

Новая коллекция Сергея Сысоева, представленная на Московской неделе моды в год 30-летия бренда, рассказывает о мечтах на возрождение фамильной усадьбы. Знаковые приемы, ставшие легендой модного дома — закрытые силуэты, декор и черно-белая цветовая гамма — представлены под музыкальное сопровождение, которое можно услышать сквозь трещины стен и забитые окна. Длинные летящие платья из шелка повествуют о насыщенной жизни хозяев дома и их салонных приемах. Гипсовые розетки и другие элементы лепного декора стали принтами коллекции и украсили столовый фарфор из серии «Волшебный сад». Отмечая пятилетие совместного проекта Императорского фарфорового завода и модного дома Sergey Sysoev, дизайнер дополняет образы новыми предметами из костяного фарфора. Важными дизайнерскими решениями становятся приемы рустикальных флоральных аппликаций, а также авторские трикотажные фактуры. На жакетах и платьях из архитектурного кружева появляются фрагменты рассыпавшихся колье. Фактуры мятого шелка и фатина скрываются под кашемировыми пальто, а жаккардовые ткани используются и в мужских образах, которые не уступают в своей роскоши женским.

Putin Team x Красная Машина / Red Machine (Москва)

Совместный показ бренда Putin Team Russia и «Красной Машины» представил коллекцию, которая задает новые стандарты спортивной моды. На подиуме — удобные спортивные образы, однотонные или с яркими принтами и мотивирующими надписями. Ключевые оттенки коллекции — глубокий синий, чистый белый и насыщенный красный.

Sasha Kim (Москва)

Столичный бренд Sasha Kim представил на Московской неделе моды весенне-летнюю коллекцию, объединившую взрослую и детскую линейки. В основе — архитектурность образов: приталенные корсеты, пышные юбки и объемные силуэты-баллоны. Палитра варьируется от небесно-голубого и нежно-розового до сливочного, с ярким дополнением фуксии, оранжевого и зеленого. Главный акцент сделан на ручную отделку. Отдельная деталь сезона — женские кожаные тренчи в голубом, черном и розовом исполнении: с отделкой из лисы или в минималистичном варианте.

Leffers (Москва)

Новая коллекция Leffers построена вокруг образа папоротника. В славянской мифологии это мистический знак удачи. Поэтому он стал верным модным союзником на подиуме, благоухая на разных частях изделий. Флористические мотивы впервые разрабатывали дизайнеры Leffers. Сочные гаммы, как фуксия, травянистый, золотистый, небесно-голубой отвечали за эффектность образов, а игривые аппликации, флористические узоры, акцентные пояса и крупные серьги в виде цветков ставили стильную точку.

Ателье Аргир / Atelier Argear (Москва)

В рамках Московской недели моды экспериментальную коллекцию представил бренд «Ателье Аргир». В основу линейки легли асимметричные силуэты, декоративные трещины, формы в виде «гриба» и элементы защитной одежды и брони.

IgorGulyaev (Санкт-Петербург)

Завершал шестой день Московской недели моды бренд IgorGulyaev, представив коллекцию «В твоих объятиях». Игорь Гуляев, создатель модного дома, вдохновлялся темой эмоциональной близости и тихой силой, которую несут человеческие отношения. Чтобы передать чувства защищенности и гармонии, креативный директор обратился к пластичным силуэтам, мягким фактурам и приглушенной палитре. В качестве акцентных элементов выступили меховые шапки-ушанки, головные уборы из разных эпох, пушистые накидки, акцентные кейпы и 3D-аппликации.

Surovaya (Москва)

Коллекцию с мистически-морским флером представил бренд Surovaya. Лара Суровая, дизайнер модного дома, вдохновилась мифами о сиренах. Фактурные материалы напоминают волны и передают ощущение безграничного океана, светлые гаммы ассоциируются с лучами солнца, а мерцающие пайетки отсылают к чешуе. В линейке также встретились топы-ракушки, декорированные крупными пайетками, и сетки, накинутые поверх образа.

Alexander Varlakov (Владивосток)

Модный ансамбль красок и принтов презентовал владивостокский бренд Alexander Varlakov. В линейке представлены неожиданные цветовые сочетания — блестяще-сапфировый с оранжевым и темно-оливковым, аквамарновый с яблочным, баклажановый с черным. Палитру пополнили и моно-образы в насыщенных гаммах: апельсиновый, алый, морской, хаки. В качестве принтов выступили гороховый и флористические мотивы.

Zlata Peczkowska (Москва)

Основательница одноименного бренда Злата Печковская представила коллекцию, вдохновленную гармонией и многообразием природы. Ее визуальный язык строится на игре текстур: перья, бахрома, сетка и полупрозрачные ткани соседствуют с плотными материалами, создавая эффект живых, непрерывно меняющихся форм. Асимметрия, необработанные края и деконструкция подчеркивают мотивы движения и роста. Палитра объединяет мягкие пастельные тона с темными акцентами. Силуэты меняются от приталенных до многослойных.

Two Joy (Москва)

В коллекции Two Joy элегантная классика преппи соединяется с самовыражением. Клетка сочетается с полосатым принтом и расслабленным кроем, а уютная цветовая гамма дополняется энергичными акцентами: бескозыркой с помпонами, очками в духе 80-х и цветными колготками. В основе коллекции — трикотаж как ключевой элемент гардероба: качественная пряжа и выразительные фактуры формируют эмоциональные, характерные образы. Мужские и женские силуэты раскрывают универсальность материала и его способность становиться смелым модным заявлением.

Arkhipova.Moscow (Москва)

Бренд Arkhipova.Moscow представил свою новую коллекцию «Лесная Сказка» в уникальном пространстве музея «Есенин-центр». Мероприятие привлекло внимание не только модников, но и ценителей искусства, превратив музей в стильную площадку для показа. Принты коллекции отражали богатство русской природы и леса в различные времена года, от текстур березовой коры и зеленого сочного мха до визуальных ассоциаций со снежной вуалью и пушистой хвои. Каждое изделие было пронизано духом природы, что придало показу особую атмосферу.

Институт искусств РГУ им. А.Н. Косыгина (Москва)

Шестой день Московской недели моды открылся показом коллекции «Масленица», созданной кафедрой «Искусство костюма и моды» РГУ им. А. Н. Косыгина. Студенты воссоздали образы четырех сословий: дворянства с европейским кроем, купечества в ярких фактурах, практичного мещанства и крестьянства с архаичным орнаментом. Визуальной метафорой показа стали фольклорные расшитые образы, сменяющиеся пепельно-темными силуэтами — словно догоревшее масленичное чучело.

Институт бизнеса и дизайна B&D (Москва)

Коллекция студентов Института бизнеса и дизайна B&D пестрила разнообразием образов, форм и оттенков: глубокие темные тона перетекали в яркие цветовые сочетания, а асимметрия с авангардными деформированными элементами задавала динамику линейки. Дизайнеры вплели в ткань коллекции множество культурных кодов — от костюмов, расшитых монистами, до мужских юбок, отсылающих к шотландским корням. Переосмысливая исторические образы, студенты проанализировали техники прошлого, эволюцию материалов и технологии швейного производства, чтобы создать актуальные решения, обращенные в завтрашний день. Завершился показ образами с театральным переосмыслением русского ДНК.

В VK Лектории прошли сессии «Спорт и мода: Как спортивная одежда становится частью повседневного стиля», «Какие навыки нужны специалисту моды завтра», «От идеи до подиума: стратегия подготовки коллекции к показу», «Портфолио vs. Диплом: что важнее при трудоустройстве?», «Мода как междисциплинарное поле: дизайн, технологии, культура», «Будущее модной индустрии: сценарии развития». Спикерами стали Владимир Перепелкин, спортмастер, лидер стилевого направления и коллабораций в Demix; ex-Zarina и H&M, Александр Арутуюнов, дизайнер, Наталья Болмазова, CEO HR-агентства «Свой HR», преподаватель БВШД, НИУ ВШЭ и Fashion Factory School, Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» НИУ ВШЭ, Анна Самойлова, директор по маркетингу модного дома Valentin Yudashkin, эксперт Fashion Factory School, Ольга Сысоева, доцент Кафедры дизайна костюма Института дизайна РГУ им. Косыгина, Галина Кравченко-Манюкова, основатель & CEO агентства К&PА /KRAVCHENKO & PARTNERS AGENCY, Анна Черных, куратор ДПО "Дизайн одежды. PRO" БВШД, руководитель «Проектных мастерских», партнер проекта Pro-Creative, Алексей Егоров, ректор, председатель ученого совета МХПИ, Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства, куратор, художник, Ольга Малюга, основательница бренда Ivolga, Светлана Родина, дизайнер бренда Sveta Rodina, тренд-аналитик, стилист, Елена Ходорова, ведущая, редактор и продюсер YouTube-канала Fashion Factory School, Исмаил Сафиулов, бывший директор Zara Москва Охотный ряд, в индустрии моды более 12 лет, персональный стилист, основатель бренда Chiber_7, соавтор проектов «Стилист Авылда», «Сделано в Казани» и фокус-группы «СТИЛЬ ЖИЗНИ», Лилия Рах, ведущий казахстанский байер, основательница Sauvage Group, блогер, телеведущая, Илья Вершинин, агент талантов и кастинг-директор, сооснователь агентства Viral Talent Management (Вайрал Тэлент Мэнеджмент) и кастинг-бюро Identikit (Айдентикит), автор телеграм-канала «этика зловещей долины», Алена Ахмадуллина, ведущий российский дизайнер, основательница бренда Alena Akhmadullina, Евгения Плотникова, медиа продюсер, ВК Лекторий Техпросвет, Юрате Гураускайте, главный редактор журнала U Magazine.

В рамках Московской недели моды завершила работу зона ИИ-примерочной от ГигаЧата. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети можно примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители примеряли на себя подиумные образы молодых дизайнеров-участников Московской недели моды. Достаточно встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в уникальной фотозоне.

Та же механика доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи чат-бота ГигаЧат по всей России могут загрузить свое фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона. Стратегическим партнером Московской недели моды х ГигаЧат (#гиганеделямоды) выступил Сбер.

В программе Московской недели моды — показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, соорганизатором которого выступил проект «Сделано в Москве», VK Лекторий при участии ведущих экспертов индустрии.