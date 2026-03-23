Перечислены главные тренды этой весны

Стилист Анна Скороходова назвала главные тренды наступившей весны. По её словам, в этом сезоне главное — баланс. С одной стороны, в моде снова элегантный минимализм, а с другой — запрос на яркие эмоции, которое проще всего выразить через яркую одежду. На первый же план выходит женственность.

«Сейчас мы возвращаемся к женственности. Но не к классической, а к женственности на новом уровне — через конструкции, силуэты и работу с цветами. Чёрный, белый и синий постепенно уступают место более сложным и природным оттенкам, к которым мы относим хаки, оливковый оттенок, травянистый, все производные серого, шоколадного», — таким мнением поделилась Скороходова в беседе с «Радио 1».

Стилист посоветовала собирать акцентные образы, а не монохромные.

Среди ярких Анна выделила вишнёвый и всего его оттенки.

«Это очень красивый цвет, который смотрится женственно и даже кокетливо. Среди необычных ярких оттенков могу отметить электрический синий с благородной фиолетовой подложкой. Это красивый оттенок, который будет смотреться в каких-то аксессуарных моментах. И, конечно же, жёлтый, лаймовый», — добавила она.

Ранее стилист Владислав Лисовец объяснил, какие детали в образе выдают провинциалку.