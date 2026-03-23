Назван необычный тренд в свадебной моде 2026 года

Редакторы журнала Vogue назвали необычный тренд в свадебной моде 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в последние сезоны популярными стали цветные свадебные платья. Так, невесты выбирали розовые и телесные наряды, а также изделия более неожиданных оттенков, например светло-голубого, красного и черного. При этом в текущем году лидировать стали предметы гардероба желтого цвета.

Одна из невест, Рэйчел Кейдан, заявила, что всегда хотела яркое платье для указанного торжества на острове Менорка, однако долгое время не могла найти подходящий вариант. Впоследствии она наткнулась в онлайн-магазине редкой винтажной одежды класса люкс Shrimpton Couture на желтое тюлевое платье Ralph Lauren из коллекции 2015 года.

«Я просто не могла перестать думать о нем и постоянно проверяла, не продано ли оно», — вспомнила девушка, добавив, что в результате купила данную одежду.

В свою очередь, другая невеста, Анна ди Марчеллинара, выбрала для своей свадьбы в Неаполе приталенное макси-платье с оборками пастельно-желтого оттенка.

В то же время подобные изделия включили в ассортимент марки Chloe, Christopher Esber, Rotate и Staud.

