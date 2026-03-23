Курянка закопала новорождённого ребёнка заживо

Согласно архивным материалам Черемисиновского районного суда, в октябре 1943 года 31-летняя жительница Исааковского сельсовета родила девочку около ручья, сняла с головы платок, завернула в него ребёнка, положила под куст и руками засыпала новорождённого землей и камнями. Девочка задохнулась и умерла. Женщина помыла юбку, чулки и пошла в соседнее село к невестке. Вину женщина признала. Выяснилось, что отцом ребенка был красноармеец, который после освобождения Черемисиновского района уехал и не поддерживал с ней связь. Когда судья спросил, почему женщина убила своего ребенка, курянка ответила так: «Ребенок мне не нужен. Живу я на квартире, своего жилья не имею. В одиночку я не смогу его воспитать и материально обеспечить, к тому же не хочу слушать осуждения от односельчан, что родила без мужа». В суде женщина свою вину признала. В январе 1944 года ей вынесли приговор — 7 лет лишения свободы. Курянка приговор обжаловала, ссылаясь на свою малограмотность, бедность и отсутствие близких родственников. Суд оставил решение без изменения.