Дизайнер объяснил, как россиянам адаптировать японские тренды

Японский тренд на имитацию кружева через структурированный трикотаж будет востребован в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

«Токийская неделя моды давно перестала быть исключительно про минимализм. Этот сезон подтвердил это особенно наглядно. Молодые японские дизайнеры работают с фактурой так же смело, как когда-то работал с силуэтом Ямамото: берут вязку, делают в ней лазерную резку и получают кружево нового поколения. Именно имитация кружева через структурированный трикотаж окажется востребованной в России раньше других токийских идей, потому что органично вписывается в уже сложившиеся привычки покупателя», — заявил эксперт.

Еремкин обратил внимание, что в отличие от россиян у японцев кружево появляется в пальто, в верхнем трикотаже, в сумках, в аксессуарах. Он отметил, что для осенне-зимнего сезона в России такой подход будет особенно удобен: фактурный трикотаж с кружевным эффектом теплый, практичный и при этом визуально небанальный.

Модельер отдельно остановился на дебютной коллекции бренда KAKAN, которая открыла токийскую неделю на площадке Shibuya Hikarie. Еремкин рассказал, что дизайнер Какан Кудо показал вязаные платья и пальто с неровными кружевными узорами из пряжи ручного производства — каждое изделие было сделано вручную, и эта рукотворность стала главным художественным высказыванием коллекции.

«Здесь важен сам принцип: намеренная неровность как прием, а не как недостаток. В России такой подход до сих пор воспринимают настороженно — нас учили, что вещь должна выглядеть безупречно отглаженной и ровной. Но именно эта живая "неправильность" делает образ небанальным. Если вы видите свитер с чуть разными петлями или шарф с неравномерным краем — это не брак, это сегодня самый актуальный способ говорить об индивидуальности через одежду», — считает модельер.

Еремкин предложил носить фактурный оверсайз-свитер с неровным краем или асимметричным узором с прямыми брюками и грубой обувью — ботинками на шнуровке или массивными сапогами.

«Никакого декора сверху, никаких украшений, которые конкурируют с фактурой самой вещи. Вся сложность образа сосредоточена в одном предмете», — подчеркнул эксперт.

Отдельного внимания, по мнению Еремкина, заслуживает коллекция ROSA дизайнера Юэци Ци — один из самых обсуждаемых показов токийской недели. Он отметил, что Ци соединила бисерную вышивку в стиле ретро, слои кружева и тюля с современными уличными силуэтами, а брутальные ботинки Timberland с лазерной резкой использовала как намеренный контраст к романтическим платьям.

«Это очень внятная формула, которую несложно воспроизвести самостоятельно. Возьмите романтическую вещь — платье с кружевом, юбку с бисером, блузу с рюшами — и намеренно заземлите ее грубой обувью и строгим верхом. Пальто прямого кроя, жакет с четкими плечами, массивные ботинки. Контраст между верхом и низом, между нежным и жестким — это и есть главный стилистический прием сезона», — заявил Еремкин.

По его словам, этот принцип работает и в обратную сторону: к строгому офисному образу — прямым брюкам, пиджаку, водолазке — добавляется одна романтическая деталь: кружевной воротник, топ с бисером под жакет, юбка с фактурным подолом, выглядывающим из-под пальто.

«Японцы называют это "один акцент на весь образ". Не пять интересных вещей одновременно, а четыре нейтральных и одна, которая берет на себя все внимание. Именно поэтому их образы выглядят так, будто человек оделся без усилий, хотя на самом деле это очень продуманная работа», — отметил эксперт.

Говоря о цветовых решениях токийского сезона, Еремкин выделил две основные линии. Первая — монохромные образы в диапазоне от угольно-черного до теплого молочного, где фактура важнее цвета. Вторая — неожиданные цветовые акценты: глубокий розовый, терракота, приглушенная охра на фоне нейтральной базы.

«Для российского климата и российского образа жизни монохром практичнее и универсальнее. Черное пальто, черный свитер, черная юбка с кружевным подолом — это работает везде: на работе, на встрече, на прогулке. Фактурные детали внутри монохромного образа делают его интересным, не требуя от вас каждый раз заново продумывать сочетания цветов», — пояснил модельер.

По его мнению, отдельным трендом токийского сезона стала многослойность — и не как вынужденный ответ на холод, а как осознанный стилистический инструмент. Легкое поверх плотного, прозрачное поверх непрозрачного, короткое поверх длинного.

«Японцы не утепляются слоями — они выстраивают ими образ. Каждый слой несет самостоятельную визуальную нагрузку. Для России это особенно актуально: у нас есть и климатическая необходимость в слоях, и визуальный повод ими воспользоваться. Самый простой способ начать — надеть под платье водолазку или лонгслив так, чтобы воротник и рукава выглядывали. Это и теплее, и интереснее, чем платье само по себе», — поделился эксперт.

Конкретные комбинации, которые Еремкин рекомендует попробовать уже этой осенью: кружевная или фактурная юбка миди с плотным свитером крупной вязки и высокими сапогами; романтическое платье поверх водолазки в той же цветовой гамме; объемный трикотажный кардиган поверх атласной или кружевной юбки. Во всех случаях обувь должна добавлять образу визуальный вес — никаких легких балеток или тонких каблуков.