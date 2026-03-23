Дизайнер рассказал, как Томми Хилфигеру удается оставаться актуальным

Дизайнер Томми Хилфигер остается актуальным в 75 лет, потому что всегда считал, что классика должна быть доступной. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

© globallookpress

«Хилфигер не получал классического модного образования — он пришел в индустрию из ретейла, открыв первый магазин в Элмире, штат Нью-Йорк, в 18 лет. Он с самого начала думал не о подиуме, а о человеке, который будет носить вещь в реальной жизни. Он понимал потребителя интуитивно, потому что сам им был — парень из небогатой семьи, который хотел хорошо выглядеть и не переплачивать за это. Именно отсюда растет его главная идея: классика должна быть доступной, а доступное не означает дешевое», — заявил эксперт.

Егоров рассказал, что бренд Tommy Hilfiger был основан в 1985 году, и уже в первой коллекции появился тот язык, который остается узнаваемым до сих пор: красный, белый, синий, клетка, полоса, университетский силуэт. По его словам, в начале 1990-х мир хип-хопа неожиданно принял эту эстетику — и продажи взлетели до небес. Снуп Догг вышел в футболке Tommy Hilfiger на Saturday Night Live в 1994 году, и на следующий день в магазинах выстроились очереди.

«Это был один из первых примеров того, что сегодня называют культурной коллаборацией, хотя тогда никто не планировал ее специально. Хилфигер просто делал вещи с широкими силуэтами и крупной графикой — а уличная культура взяла их и переосмыслила на свой лад. Он не сопротивлялся, а принял это. В этом его большая мудрость», — отметил Егоров.

Однако, как утверждает эксперт, в конце 1990-х бренд едва не потерял все именно из-за того, что перестал понимать собственную природу. Логотип размножился на каждом изделии, коллекции пошли в масс-маркет, аудитория начала уходить.

«Это классическая ловушка успеха. Когда бренд становится слишком популярным, возникает соблазн использовать имя как главный аргумент — и тогда за логотипом перестает быть содержание. Хилфигеру потребовалось почти десятилетие, чтобы вернуть себе то, что он потерял. Это очень болезненный, но очень честный опыт», — считает Егоров.

Эксперт рассказал, что возвращение бренда в 2010-х годах строилось на принципиально другой логике: меньше логотипов, больше качества кроя, ставка на архив. По его словам, осенняя коллекция 2026 года продолжает эту линию — команда вернулась к архивным моделям и переосмыслила их через современные материалы и пропорции.

«Работа с архивом — это не ностальгия и не дефицит идей. Это зрелость. Когда дизайнер возвращается к своим лучшим вещам и спрашивает себя, как они могли бы выглядеть сегодня, — это серьезный творческий разговор. Хилфигер ведет его уже несколько сезонов подряд, и это, на мой взгляд, одна из причин, почему бренд снова интересен», — заявил Егоров.

По его мнению, эстетика Tommy Hilfiger открыта для диалога с другими культурными традициями — и российская мода могла бы воспользоваться этим.

«Хилфигер работал на пересечении классики и улицы, преппи и поп-культуры. Российская молодежная мода сейчас ищет очень похожее пересечение — только с другим локальным содержанием. Клетка в цветах триколора, университетская куртка с советской спортивной отсылкой, оверсайз-силуэт, наполненный нашей городской интонацией, — это не подражание, это диалог», — объяснил Егоров.

Он добавил, что метод Хилфигера — работать с устойчивыми силуэтами, корректируя детали, посадку и материалы, но не разрушая базовую форму — универсален и применим далеко за пределами американской эстетики.