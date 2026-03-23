Крем, флюид или тонер: выбираем подходящий уход для кожи лица

Как часто вы действительно обращали внимание на то, какой продукт выбираете в очередном магазине косметики? Готовы поспорить, что, как и многие, кладете в корзину «все самое популярное». Однако это может не подойти вашему типу кожи или, вовсе, испортить и вызвать высыпания. Разбираемся в самых базовых продуктах для кожи лица: крем, флюид и тонер.

© Freepik

Крем для лица

Крем — самый популярный и любимый всеми продукт. Необходимо помнить, что это хороший, но не универсальный вариант. То есть, нужно обязательно учитывать тип кожи, сезон, состав крема (он может быть очень комедогенный) и, конечно, ваши индивидуальные предпочтения. Например, не всем нравится яркая отдушка, а ее можно встретить в уходовом средстве.

Крем для лица — прекрасный вариант для зимнего и иногда осеннего сезона, подходит для сухой и комбинированной кожи. Для жирной лучше использовать средства, о которых пойдет речь далее.

Флюид

Не всем известная облегченная форма крема. Флюид отличается текстурой и назначением. Как и крем, он бывает разных видов: увлажняющий, антивозрастной, матирующий и питательный. Средство быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на лице.

Флюид имеет водянистую текстуру, однако не совсем жидкую. Иногда даже кремовую. Рекомендуется к использованию перед макияжем.

Тонер

Это еще один формат средства по уходу за лицом. Если крем и флюид — это более плотные текстуры, то тонер полностью идентичен с водой, он редко бывает густым. Сейчас производители также делают тонеры широкого спектра, особенно популярны молочные для питания кожи, а также с PDRN для сияния и разглаживания.

Тонер хорошо подходит для летнего ухода, так как не будет перегружать кожу, а еще его тоже можно использовать перед макияжем.

Как выбрать?

Все просто, необходимо задать себе несколько вопросов:

Какой у меня тип кожи?

Какой сейчас сезон?

Какой эффект мне нужен?

Сухая или комбинированная кожа: выбирайте крем или флюид. Тонера будет недостаточно, но вы можете использовать его в качестве вспомогательного средства.

Жирная кожа: обратите внимание на флюид, а лучше тонер. Он не перегрузит кожу и не забьет поры благодаря невесомой текстуре.

Сезон: весна/лето — флюид или тонер. Летом только тонер, осень/зима — флюид или крем, зимой лучше крем.

Эффект: глубокое питание и увлажнение — крем, можно флюид, подготовка к макияжу — тонер и флюид, для эффекта glass skin — тонер.

Выбор средства для лица — всегда задача со звездочкой. Особенно грустно, когда тратишь деньги на то, что тебе не подходит. Именно поэтому заранее проведите себе мини-опрос, чтобы выбрать необходимое и качественное!