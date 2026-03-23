Почему волосы пушатся и что с этим делать

Пушистые волосы — обычно это история про структуру, влажность воздуха и попытку шевелюры жить своей жизнью, игнорируя укладку, планы и дисциплину.

© Freepik

Особенно актуальной эта тема становится весной, когда дожди могут идти чуть ли не каждый день, а шапки, которые укрощали непослушные волосы, мы уже сняли. Стилист Евгения Куклина рассказала, почему голова может стать похожей на одуванчик, когда у вас совершенно другие представления о прекрасном — и что делать с этим нежданным безобразием.

Влажность решает все

Волос — материал гигроскопичный, он впитывает влагу из воздуха, как губка, и при этом начинает менять форму.

«Если кутикула (верхний слой волоса) приоткрыта, вода легко проникает внутрь, и пряди начинают жить каждая по своему сценарию. Особенно хорошо это заметно на волнистых и пористых волосах. Чем выше влажность, тем активнее этот процесс, и никакая укладка не держится дольше пары часов без поддержки средствами сильной фиксации, но и она порой спасает так себе», — утверждает эксперт.

Пористость: скрытая архитектура волос

Есть волосы гладкие, как шелк — как у азиатов, например, а есть другие — с характером, слегка шероховатые, склонные к пушению. Это и есть пористость. Чем сильнее повреждена кутикула (спасибо тут стоит сказать окрашиванию, солнцу, горячим приборам), тем больше у ваших локонов слабых мест для проникновения влаги. Такие волосы быстрее сохнут, но так же быстро теряют форму.

Пересушивание: когда забота становится слишком активной

Парадокс в том, что пушение часто возникает именно из-за нехватки влаги внутри волоса. Когда волос обезвожен, он начинает активно тянуть воду из воздуха — и вот уже знакомый эффект.

«Агрессивные шампуни, частое мытье, пристрастие выпрямлять или завивать утюжком без защиты — все это делает волосы более уязвимыми. В результате они не гладкие и струящиеся, а слегка электризованные и совершенно непредсказуемые», — подчеркивает профессиональный парикмахер.

Механика: как мы сами портим картину

Жесткие полотенца, активное трение, грубое расчесывание сухих вьющихся волос, неправильно подобранные наволочки — вся эта бытовая классика аккуратно разрушает гладкость. Волосы начинают пушиться не потому, что они такие от природы, а потому что им регулярно создают условия для хаоса. И чем тоньше и мягче структура, тем быстрее они реагируют внешние раздражители.

Генетика: с этим не поспоришь, но можно попытаться договориться

Некоторые волосы изначально склонны к пушению — тонкие, волнистые, с неоднородной структурой. Попытка сделать их идеально гладкими часто заканчивается разочарованием. Гораздо разумнее, таким образом, работать с природной текстурой, а не против нее.

Что с этим делать

Во-первых, добавить волосам влаги: кондиционеры, маски, несмываемые средства — все, что помогает закрыть кутикулу и удержать воду внутри.

Во-вторых, ввести защиту. Термозащита перед укладкой, мягкие полотенца (или хотя бы аккуратное промакивание), шелковые или сатиновые наволочки.

В-третьих, использовать средства с силиконами или маслами — они создают ту самую пленку, которая не дает влаге из воздуха разрушать укладку.

И наконец — снизить градус контроля. Волосы, которые вольготно живут своей жизнью, часто выглядят интереснее, чем идеально приглаженные и ровные. Главное, чтобы это была управляемая свобода, а не стихийное бедствие.