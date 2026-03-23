Топ-4 модных сумок на весну 2026

Самое время обновить коллекцию аксессуаров. Собрали самые стильные варианты для вашей яркой весны.

Миновали те времена, когда дамская сумочка привлекала владелиц и взгляды посторонних только топовым брендом с кричащим логотипом. Стилист-имиджмейкер Анна Савельева в беседе с WomanHit пояснила, какие именно модели сейчас в моде. И почему качественный ноунейм может запросто выиграть у варианта раскрученной марки.

«Весной в люксе рулят не логотипы, а формы. Те, кто реально разбирается, выбирают не "что написано", а "как выглядит". Вот четыре конструкции, которые сейчас разбирают в личных кабинетах закрытых шоурумов», — поясняет эксперт.

1. Гигантский бесформенный баул из мягкой кожи

Никакой структуры. Сумка должна выглядеть так, будто вы бросили ее в багажник, а она только лучше стала. Только тотал-блэк или цвет «слоновая кость». Носится исключительно на сгибе локтя с видом «я вообще не думаю о вещах». Самый дорогой минимализм, который стоит как автомобиль.

2. Плетеная сетка-авоська из тончайшей кожи

Да, та самая, которую два года назад высмеивали, а теперь она в списке ожидания. Внутрь кладут только красивое: либо мини-косметичку, либо собачку. Функция «вместимость» тут вообще ни при чем. Функция «зависть окружающих» — в приоритете

3. Сумка-игрушка: утка, яйцо, сердце

«Креативные директора окончательно сошли с ума, и это прекрасно. Теперь статус измеряется не размером, а абсурдностью. Чем больше ваша сумка похожа на детскую поделку или предмет из хозмага, тем выше вы в иерархии. Носится с максимально серьезным лицом, чтобы никто не понял, шутка это или инвестиция», — продолжает Савельева.

4. Ременная конструкция на поясе и подмышкой

Сумка больше не висит где положено. Она крепится на два ремня, задирается под самую грудь или сползает на бедро. Иногда к ней пристегнут отдельный кошелек-спутник. Неудобно? Очень. Заметно? Еще бы. Это выбор тех, кто готов терпеть ради одного кадра в сторис.

Весна 2026 не просто диктует новые формы — она меняет саму философию модного аксессуара. Логотип больше не работает как пропуск в мир статуса. Вместо этого настоящая ценность — в умении выбирать не то, что громче, а то, что интереснее: нестандартный силуэт, качественную кожу, деталь, которая заставляет разглядывать вещь, а не читать название. Носить такое — не значит кричать о своем положении. Это значит быть настолько уверенной в себе, что не нуждаешься в подтверждениях на бирке. И в этом, пожалуй, главная роскошь современной моды.