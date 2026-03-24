Стилист рассказала, как собрать удачный образ с весенними аксессуарами

Стилист Скороходова отметила, что весной женщине достаточно выбрать всего два ключевых аксессуара, чтобы выглядеть модно и гармонично.

Весна – сезон перемен, но это совсем не повод избавляться от всего гардероба и срочно покупать новое. Достаточно иметь несколько универсальных вещей, которые легко сочетаются с актуальными сезонными деталями.

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в разговоре с "Радио 1" поделилась главным советом: не воспринимать моду слишком серьёзно и относиться к ней как к способу доставить себе удовольствие.

– Минимализм тоже бывает, и без аксессуаров. Есть девушки, которые обожают аксессуары, наряжаются богато: и серьги, и броши, и различные сумочки. Но это зачастую оказывается лишним. Я рекомендую начинать с чего-то более простого. Но, например, сумки и обувь – это тоже аксессуары, – отметила эксперт.

По ее словам, можно выбрать, к примеру, сумку необычной формы – асимметричную, объёмную сумку-мешок или, наоборот, компактную модель с изящной винтажной ручкой. Как правило, аксессуары проще всего вписать в элегантные образы – классику или романтичный стиль.

С обувью работает тот же принцип: можно отказаться от привычных ботинок или сапог и выбрать, например, модель с нестандартным носом – удлинённым, квадратным или округлым, который сейчас особенно актуален. Или обратить внимание на туфли с необычной шпилькой – геометричной или квадратной. Так получится добавить акцент, который не будет раздражать и не станет выглядеть инородно, посоветовала стилист.