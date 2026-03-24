Младшая дочь Беллуччи в кожаной косухе снялась для журнала Vogue

Младшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони впервые снялась для журнала Vogue. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На обложке журнала 16-летняя Леони предстала в черной кожаной куртке, которую сочетала с голубыми джинсами и солнцезащитными очками. Девушка дополнила образ проводными наушниками и коричневой сумкой. Дочери Моники Беллуччи собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж в естественных тонах. На других фото Леони была запечатлена со своей матерью.

Несколько недель назад вторая дочь знаменитостей Дева Кассель стала лицом нового выпуска турецкого журнала Harper's Bazaar. 21-летняя модель позировала в кукольном образе — черном топе с разрезами, а также в мини-платье с голой спиной, нарядах с бантами и джинсах с жакетами. Манекенщице также сделали макияж с глянцевой розовой помадой и тенями. Волосы ей уложили в хвост и небрежно выпустили передние пряди.

У Венсана Касселя двое детей от коллеги Моники Беллуччи. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных обвинений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.

Ранее дочь Беллуччи и Касселя в рубашке и кюлотах появилась на показе.