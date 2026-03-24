Популярная модель описала пластику, которая ее разочаровала

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер описала разочаровавшую ее пластику фразой «кожа пошла буграми». Интервью со знаменитостей публикует издание People.

29-летняя манекенщица призналась, что много лет назад сделала липосакцию.

«Мне она была не нужна. Я всегда буду об этом жалеть. Кожа тогда пошла буграми», — рассказала знаменитость.

Кроме того, в разговоре с порталом Нейдер призвала женщин не увлекаться пластикой.

«Мы должен меньше делать что-то со своими телами. Мы должны быть здоровыми», — подчеркнула она.

В феврале Брукс Нейдер объяснила тягу к филлерам в 18 лет. Тогда модель рассказала, что начала экспериментировать над внешностью после переезда в Нью-Йорк.