Популярная модель описала пластику, которая ее разочаровала

Популярная модель описала разочаровавшую ее пластику фразой «кожа пошла буграми»
Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер описала разочаровавшую ее пластику фразой «кожа пошла буграми». Интервью со знаменитостей публикует издание People.
29-летняя манекенщица призналась, что много лет назад сделала липосакцию.
«Мне она была не нужна. Я всегда буду об этом жалеть. Кожа тогда пошла буграми», — рассказала знаменитость.
Кроме того, в разговоре с порталом Нейдер призвала женщин не увлекаться пластикой.
«Мы должен меньше делать что-то со своими телами. Мы должны быть здоровыми», — подчеркнула она.
В феврале Брукс Нейдер объяснила тягу к филлерам в 18 лет. Тогда модель рассказала, что начала экспериментировать над внешностью после переезда в Нью-Йорк.