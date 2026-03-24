Безопасный уход: все, что нужно знать о косметике во время беременности

Период беременности — это время особенной заботы о себе и своем здоровье, ведь теперь вы отвечаете не только за себя, но и за маленькую жизнь внутри. Но, конечно, любой женщине даже в этот непростой период хочется оставаться красивой и ухоженной, но при этом быть уверенной в безопасности используемых средств.

Многие стараются выбрать косметику, созданную специально для беременных, с натуральным составом. Но есть ли смысл в таких средствах? Врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Ветрова рассказала, на что обратить внимание во время вынашивания малыша.

Почему стоит быть внимательной к выбору косметики

Во время беременности кожа становится более чувствительной, а гормональные изменения могут влиять на ее состояние. Считается, что некоторые компоненты косметики могут проникать через кожу и попадать в кровоток, а значит, потенциально могут повлиять на развитие малыша. Поэтому важно выбирать косметику, которая будет не только эффективной, но и максимально безопасной.

«Существуют бренды, которые активно эксплуатируют тему беременности, выпуская отдельные линейки с пометкой „safe for pregnancy“. Белыми нитками шито, что за этим стоит желание увеличить продажи. Беременные пациентки все равно скидывают мне в чат фото с составом и не покупают, пока не получат моего „ОК“. Я, находясь в положении, тоже не верила на слово, а смотрела не только на ингредиенты, но и на их сочетание друг с другом», — рассказывает наш эксперт..

По словам Аллы, есть объективные медицинские показания к тому, чтобы в этот период женщина пересмотрела свою косметичку.

«Во время вынашивания организм претерпевает колоссальные гормональные изменения, кожа становится более чувствительной, реактивной, и некоторые вещества, которые в обычной жизни мы используем спокойно, могут оказывать нежелательное системное действие или провоцировать осложнения. Поэтому безопасная косметика действительно существует, но это не про отдельный „волшебный“ бренд и не про специальную маркировку на коробке, а про осознанный выбор составов и понимание, от каких ингредиентов стоит временно отказаться, а какие, напротив, станут надежной поддержкой», — объясняет врач.

Вот от чего точно стоит отказаться, находясь в «интересном положении»

Ретинол

Во время беременности под строгий запрет попадают ретинол и его производные, так называемые ретиноиды.

«Они считаются золотым стандартом антивозрастного ухода, но обладают тератогенным действием — способностью влиять на развитие плода. Даже в наружных формах врачи исключают их на весь период беременности и лактации, и здесь нет никакой перестраховки, это доказанный факт», — уточняет косметолог.

Фитоэстрогены

Еще одна группа, требующая внимания, — это фитоэстрогены, то есть вещества растительного происхождения, которые по своей структуре напоминают женские половые гормоны. Однако в период, когда гормональный фон и так перестраивается, дополнительное вмешательство может быть непредсказуемым, поэтому стоит избегать средств с экстрактами сои, красного клевера, солодки в высоких концентрациях.

Что можно использовать

При этом беременность — это не повод отказываться от ухода.

Гиалуроновая кислота безопасна, она не всасывается в системный кровоток и работает только в поверхностных слоях кожи, обеспечивая мощное увлажнение.

Ниацинамид или витамин В3 — это настоящий мультифункциональный помощник: он успокаивает, укрепляет защитный барьер, регулирует выработку себума и осветляет пигментацию, что делает его одним из лучших выборов для беременных.

Янтарная кислота обладает антиоксидантными свойствами, помогает клеткам адаптироваться к стрессу и улучшает микроциркуляцию.

Растительные основы с успокаивающим эффектом — экстракты центеллы азиатской, ромашки, календулы, овса. Они снимают воспаление и уменьшают реактивность кожи.

Средства с SPF

Отдельного внимания заслуживает тема солнцезащиты. Гиперпигментация из-за повышенного уровня эстрогенов — то, о чем предупреждают и гинекологи, и косметологи. Алла:

«Использование солнцезащитного крема с SPF не менее 30 — это не рекомендация, а обязательное правило, и здесь лучше выбирать физические или минеральные фильтры — диоксид титана и оксид цинка, которые не всасываются в кровоток и считаются максимально безопасными».

Тонизация кожи

Не стоит забывать про нее, ведь во время беременности pH кожи может сдвигаться в щелочную сторону, что делает ее более уязвимой для бактерий и раздражений.

«Мягкий тоник без спирта помогает восстановить кислотную мантию, подготовить кожу к нанесению крема и снизить риск воспалений», — уточняет врач.

Для атопичной кожи

Если у женщины была склонность к атопии или аллергии, во время беременности она может обостриться. В этом случае стоит переходить на аптечные линии, разработанные для гиперчувствительной и атопичной кожи, которые проходят строгий контроль, не содержат отдушек и потенциально опасных консервантов, и здесь действительно выбор огромен.

А что на счет инъекций?

Что касается инъекционной косметологии — ботулотоксина, филлеров, мезотерапии, — здесь ответ однозначен: безопасного ничего нет, и это не маркетинговый ход, а принцип медицинской этики.

«Еще ни один производитель не проводил клинических исследований на беременных, и любые инъекции в этот период считаются потенциально опасными. Поэтому все подобные процедуры необходимо отложить на период после родов и завершения грудного вскармливания», — предупреждает Алла.

Любой косметолог пропагандирует осознанный и здравый подход к коже. Во время беременности, уровень осознанности автоматически умножается на два — за себя и за ребенка.