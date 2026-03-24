Безопасный уход: все, что нужно знать о косметике во время беременности
Период беременности — это время особенной заботы о себе и своем здоровье, ведь теперь вы отвечаете не только за себя, но и за маленькую жизнь внутри. Но, конечно, любой женщине даже в этот непростой период хочется оставаться красивой и ухоженной, но при этом быть уверенной в безопасности используемых средств.
Многие стараются выбрать косметику, созданную специально для беременных, с натуральным составом. Но есть ли смысл в таких средствах? Врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Ветрова рассказала, на что обратить внимание во время вынашивания малыша.
Почему стоит быть внимательной к выбору косметики
Во время беременности кожа становится более чувствительной, а гормональные изменения могут влиять на ее состояние. Считается, что некоторые компоненты косметики могут проникать через кожу и попадать в кровоток, а значит, потенциально могут повлиять на развитие малыша. Поэтому важно выбирать косметику, которая будет не только эффективной, но и максимально безопасной.
«Существуют бренды, которые активно эксплуатируют тему беременности, выпуская отдельные линейки с пометкой „safe for pregnancy“. Белыми нитками шито, что за этим стоит желание увеличить продажи. Беременные пациентки все равно скидывают мне в чат фото с составом и не покупают, пока не получат моего „ОК“. Я, находясь в положении, тоже не верила на слово, а смотрела не только на ингредиенты, но и на их сочетание друг с другом», — рассказывает наш эксперт..
По словам Аллы, есть объективные медицинские показания к тому, чтобы в этот период женщина пересмотрела свою косметичку.
«Во время вынашивания организм претерпевает колоссальные гормональные изменения, кожа становится более чувствительной, реактивной, и некоторые вещества, которые в обычной жизни мы используем спокойно, могут оказывать нежелательное системное действие или провоцировать осложнения. Поэтому безопасная косметика действительно существует, но это не про отдельный „волшебный“ бренд и не про специальную маркировку на коробке, а про осознанный выбор составов и понимание, от каких ингредиентов стоит временно отказаться, а какие, напротив, станут надежной поддержкой», — объясняет врач.
Вот от чего точно стоит отказаться, находясь в «интересном положении»
Ретинол
Во время беременности под строгий запрет попадают ретинол и его производные, так называемые ретиноиды.
«Они считаются золотым стандартом антивозрастного ухода, но обладают тератогенным действием — способностью влиять на развитие плода. Даже в наружных формах врачи исключают их на весь период беременности и лактации, и здесь нет никакой перестраховки, это доказанный факт», — уточняет косметолог.
Фитоэстрогены
Еще одна группа, требующая внимания, — это фитоэстрогены, то есть вещества растительного происхождения, которые по своей структуре напоминают женские половые гормоны. Однако в период, когда гормональный фон и так перестраивается, дополнительное вмешательство может быть непредсказуемым, поэтому стоит избегать средств с экстрактами сои, красного клевера, солодки в высоких концентрациях.
Что можно использовать
При этом беременность — это не повод отказываться от ухода.
- Гиалуроновая кислота безопасна, она не всасывается в системный кровоток и работает только в поверхностных слоях кожи, обеспечивая мощное увлажнение.
- Ниацинамид или витамин В3 — это настоящий мультифункциональный помощник: он успокаивает, укрепляет защитный барьер, регулирует выработку себума и осветляет пигментацию, что делает его одним из лучших выборов для беременных.
- Янтарная кислота обладает антиоксидантными свойствами, помогает клеткам адаптироваться к стрессу и улучшает микроциркуляцию.
- Растительные основы с успокаивающим эффектом — экстракты центеллы азиатской, ромашки, календулы, овса. Они снимают воспаление и уменьшают реактивность кожи.
Средства с SPF
Отдельного внимания заслуживает тема солнцезащиты. Гиперпигментация из-за повышенного уровня эстрогенов — то, о чем предупреждают и гинекологи, и косметологи. Алла:
«Использование солнцезащитного крема с SPF не менее 30 — это не рекомендация, а обязательное правило, и здесь лучше выбирать физические или минеральные фильтры — диоксид титана и оксид цинка, которые не всасываются в кровоток и считаются максимально безопасными».
Тонизация кожи
Не стоит забывать про нее, ведь во время беременности pH кожи может сдвигаться в щелочную сторону, что делает ее более уязвимой для бактерий и раздражений.
«Мягкий тоник без спирта помогает восстановить кислотную мантию, подготовить кожу к нанесению крема и снизить риск воспалений», — уточняет врач.
Для атопичной кожи
Если у женщины была склонность к атопии или аллергии, во время беременности она может обостриться. В этом случае стоит переходить на аптечные линии, разработанные для гиперчувствительной и атопичной кожи, которые проходят строгий контроль, не содержат отдушек и потенциально опасных консервантов, и здесь действительно выбор огромен.
А что на счет инъекций?
Что касается инъекционной косметологии — ботулотоксина, филлеров, мезотерапии, — здесь ответ однозначен: безопасного ничего нет, и это не маркетинговый ход, а принцип медицинской этики.
«Еще ни один производитель не проводил клинических исследований на беременных, и любые инъекции в этот период считаются потенциально опасными. Поэтому все подобные процедуры необходимо отложить на период после родов и завершения грудного вскармливания», — предупреждает Алла.
Любой косметолог пропагандирует осознанный и здравый подход к коже. Во время беременности, уровень осознанности автоматически умножается на два — за себя и за ребенка.