Трихолог объяснил, для чего нужно ополаскивать голову ледяной водой

Трихолог рекомендовала ополаскивать голову «ледяной» водой
Эта процедура придаст волосам блеск.
Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ольга Кохас.
«Могу сказать секрет, чтобы волосы блестели. Чтобы волосы блестели, нам нужно, когда наносим бальзам, его смываем, и последняя порция воды должна быть холодной, ледяной. Тогда волосы будут блестеть, это такой секрет для блеска волос. Именно волосы нужно ополоснуть».
Ранее Кохас опровергла миф об облысении из-за частого употребления кофе. Напиток, наоборот, расширяет капилляры, что способствует питанию волос.