Певица Майли Сайрус в сияющем платье снялась в образе Ханны Монтаны

Певица и актриса Майли Сайрус вышла на публику в образе, вдохновленном героиней Ханной Монтаной. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Майли Сайрус посетила премьеру юбилейного спецвыпуска сериала «Ханна Монтана», которая прошла 23 марта в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в футболке с изображением героини, сияющем серебристом макси-платье и туфлях на каблуках. Поп-исполнительница также надела браслеты, кольцо и ожерелье. Знаменитость пришла на мероприятие в парике и с макияжем с черными стрелками, блестящими тенями и блеском для губ.

На прошлой неделе Майли Сайрус стала героиней нового выпуска журнала Variety. На обложке певица предстала в прозрачном платье, которое было украшено драгоценностями. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу черные брюки и браслет. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и розовой помадой.

До этого Майли Сайрус опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном макси-платье на одно плечо с разрезом до бедра.

