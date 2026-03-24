Сафари-детали в городском гардеробе: как это носить весной
Каждую весну в гардеробе появляется запрос на что-то утилитарное — практичное, с характером, но без ощущения, что вы собираетесь в экспедицию. В 2026-м этот запрос закрывает тренд на сафари: жакеты с накладными карманами, тренчи в песочно-табачной гамме, брюки карго с аккуратной посадкой, вощеный хлопок и замша.
На подиумах сезона —Hermès, Ermanno Scervino, Balmain, Isabel Marant в этом сезоне показали сафари в самом убедительном городском варианте — песочная палитра, плотные матовые ткани, карманы и ремни как часть всего образа.
Что такое сафари в 2026-м — и чем оно отличается от милитари
Четыре признака сафари этого сезона:
- природная палитра — песочный, пыльный хаки, глина, табак, камень;
- функциональные детали — накладные карманы, ремни, хлястики;
- матовые ткани — вощеный хлопок, плотный габардин, замша;
- иногда животный принт как аксессуарный акцент.
От милитари сафари отличается настроением. Милитари — хаки с камуфляжем, металлической фурнитурой и ощущением строевого устава. Сафари теплее по цветам, мягче по посадке и ближе к путешествию, чем к службе. Если образ начинает напоминать форму — значит, что-то пошло не туда.
Пять способов стилизации
1. Офис и встречи: сафари-жакет вместо пиджака
Сафари-жакет из плотного хлопка или габардина — прямая замена офисному пиджаку, только с характером. Жакет в песочном или оливковом оттенках — оба хорошо сочетаются с темным низом.
Под него светлая рубашка или шелковый топ в нюдовом или молочном оттенке.
Прямые брюки или юбка миди в нейтральном тоне — графит, шоколад, темно-синий.
Тонкий кожаный ремень подчеркивает талию и создает красивый силуэт. Лоферы или замшевые казаки, структурная сумка без лишней фурнитуры.
2. Прохладная весна: тренч и слои
Длинный тренч в песочной гамме поверх тонкого трикотажного джемпера и брюк карго с аккуратной посадкой.
Шелковый платок завязан на шее или на ручке сумки — добавляет мягкий акцент.
Замшевые ботинки или лоферы со звериным принтом — леопард или зебра. Носки, которые выглядывают из-под брюк — неожиданная деталь, снимающая излишнюю серьезность.
Монохромный образ в одном спектре «песок-хаки» выглядит богаче, чем контрастные сочетания.
3. День на ногах: брюки карго, но без спортивного шлейфа
Брюки карго с высокой посадкой и аккуратными карманами — не мешковатые, а с четкой линией.
Лаконичный лонгслив или плотная майка в рубчик в цвете хаки, поверх короткая вощеная куртка или сафари-жакет.
Лоферы или ботинки с квадратным мысом — кроссовки или кеды уведут образ в спортивный формат.
Сумка-кроссбоди. Металлические акценты: крупное кольцо или пряжка ремня.
Карго в хаки и куртка в табачном — контраст внутри одной палитры, который делает образ интереснее.
4. Женственный контраст: кружево и карманы
Прием прямо из Ermanno Scervino SS26: утилитарный верх встречается с деликатным низом, и сафари становится женственным, не теряя характера.
Сафари-куртка или жакет поверх кружевного или шелкового топа в нюдовом оттенке.
Снизу сатиновая юбка миди или прозрачная юбка с телесной комбинацией под ней. Мюли или лоферы без декора.
Аксессуары матовые и спокойные — замшевая сумка, кожаный ремень, очки. Металл тонкий и без блеска: кольцо или цепочка, но не крупные серьги с камнями.
Сумка небольшая мягкая, в нюдовом или молочном тоне.
5. Выходные: тотал-лук в песочном оттенке
Верх и низ в одном спектре — песок, глина, пыльный хаки, табак.
Сафари-жакет или куртка, широкие хлопковые брюки, ремень чуть темнее основного тона.
Единственный контрастный акцент — обувь или сумка с животным принтом: змеиная фактура, леопард, пятна жирафа. Один такой элемент добавляет образу роскошь без театральности.
Если животный принт кажется слишком смелым — очки с роговой оправой дают похожий эффект.
Почему сафари начинает выглядеть дешевле
Слишком много карманов и нашивок одновременно — образ уходит в туристическое снаряжение.
Глянцевые синтетические ткани вместо вощеного хлопка или замши — матовость здесь принципиальна.
Перегруз аксессуарами: пояс, платок, крупные серьги и принт в одном образе — каждый элемент гасит остальные.
Карго с низкой посадкой и мешковатым кроем — утяжеляет повседневный образ.
Возьмите одну сафари-деталь — жакет, карго-брюки, замшевый ремень или яркий платок — и попробуйте надевать ее в течение недели в трех разных сценариях: работа, выходные, активный день с перемещениями по городу. Начните с малого — и через несколько носок стиль сафари перестанет ощущаться как надуманный образ и станет просто вашим стилем.