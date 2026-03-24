Сафари-детали в городском гардеробе: как это носить весной

Каждую весну в гардеробе появляется запрос на что-то утилитарное — практичное, с характером, но без ощущения, что вы собираетесь в экспедицию. В 2026-м этот запрос закрывает тренд на сафари: жакеты с накладными карманами, тренчи в песочно-табачной гамме, брюки карго с аккуратной посадкой, вощеный хлопок и замша.

На подиумах сезона —Hermès, Ermanno Scervino, Balmain, Isabel Marant в этом сезоне показали сафари в самом убедительном городском варианте — песочная палитра, плотные матовые ткани, карманы и ремни как часть всего образа.

Что такое сафари в 2026-м — и чем оно отличается от милитари

Четыре признака сафари этого сезона:

природная палитра — песочный, пыльный хаки, глина, табак, камень;

функциональные детали — накладные карманы, ремни, хлястики;

матовые ткани — вощеный хлопок, плотный габардин, замша;

иногда животный принт как аксессуарный акцент.

От милитари сафари отличается настроением. Милитари — хаки с камуфляжем, металлической фурнитурой и ощущением строевого устава. Сафари теплее по цветам, мягче по посадке и ближе к путешествию, чем к службе. Если образ начинает напоминать форму — значит, что-то пошло не туда.

Пять способов стилизации

1. Офис и встречи: сафари-жакет вместо пиджака

Сафари-жакет из плотного хлопка или габардина — прямая замена офисному пиджаку, только с характером. Жакет в песочном или оливковом оттенках — оба хорошо сочетаются с темным низом.

Под него светлая рубашка или шелковый топ в нюдовом или молочном оттенке.

Прямые брюки или юбка миди в нейтральном тоне — графит, шоколад, темно-синий.

Тонкий кожаный ремень подчеркивает талию и создает красивый силуэт. Лоферы или замшевые казаки, структурная сумка без лишней фурнитуры.

2. Прохладная весна: тренч и слои

Длинный тренч в песочной гамме поверх тонкого трикотажного джемпера и брюк карго с аккуратной посадкой.

Шелковый платок завязан на шее или на ручке сумки — добавляет мягкий акцент.

Замшевые ботинки или лоферы со звериным принтом — леопард или зебра. Носки, которые выглядывают из-под брюк — неожиданная деталь, снимающая излишнюю серьезность.

Монохромный образ в одном спектре «песок-хаки» выглядит богаче, чем контрастные сочетания.

3. День на ногах: брюки карго, но без спортивного шлейфа

Брюки карго с высокой посадкой и аккуратными карманами — не мешковатые, а с четкой линией.

Лаконичный лонгслив или плотная майка в рубчик в цвете хаки, поверх короткая вощеная куртка или сафари-жакет.

Лоферы или ботинки с квадратным мысом — кроссовки или кеды уведут образ в спортивный формат.

Сумка-кроссбоди. Металлические акценты: крупное кольцо или пряжка ремня.

Карго в хаки и куртка в табачном — контраст внутри одной палитры, который делает образ интереснее.

4. Женственный контраст: кружево и карманы

Прием прямо из Ermanno Scervino SS26: утилитарный верх встречается с деликатным низом, и сафари становится женственным, не теряя характера.

Сафари-куртка или жакет поверх кружевного или шелкового топа в нюдовом оттенке.

Снизу сатиновая юбка миди или прозрачная юбка с телесной комбинацией под ней. Мюли или лоферы без декора.

Аксессуары матовые и спокойные — замшевая сумка, кожаный ремень, очки. Металл тонкий и без блеска: кольцо или цепочка, но не крупные серьги с камнями.

Сумка небольшая мягкая, в нюдовом или молочном тоне.

5. Выходные: тотал-лук в песочном оттенке

Верх и низ в одном спектре — песок, глина, пыльный хаки, табак.

Сафари-жакет или куртка, широкие хлопковые брюки, ремень чуть темнее основного тона.

Единственный контрастный акцент — обувь или сумка с животным принтом: змеиная фактура, леопард, пятна жирафа. Один такой элемент добавляет образу роскошь без театральности.

Если животный принт кажется слишком смелым — очки с роговой оправой дают похожий эффект.

Почему сафари начинает выглядеть дешевле

Слишком много карманов и нашивок одновременно — образ уходит в туристическое снаряжение.

Глянцевые синтетические ткани вместо вощеного хлопка или замши — матовость здесь принципиальна.

Перегруз аксессуарами: пояс, платок, крупные серьги и принт в одном образе — каждый элемент гасит остальные.

Карго с низкой посадкой и мешковатым кроем — утяжеляет повседневный образ.

Возьмите одну сафари-деталь — жакет, карго-брюки, замшевый ремень или яркий платок — и попробуйте надевать ее в течение недели в трех разных сценариях: работа, выходные, активный день с перемещениями по городу. Начните с малого — и через несколько носок стиль сафари перестанет ощущаться как надуманный образ и станет просто вашим стилем.