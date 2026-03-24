Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в белье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмили Ратаковски приняла участие в съемках новой рекламы сумок бренда Gucci. На одном из кадров модель была запечатлена в шоколадном трикотажном белье с монограммой марки, черных лакированных туфлях на каблуках и золотых серьгах. Образ манекенщицы дополнила темно-коричневая сумка Gucci. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными тенями и розовым блеском для губ.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Эмили Ратаковски опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед зеркалом в бордовом бархатном макси-платье с глубоким декольте и открытой спиной, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

До этого Эмили Ратаковски устроила фотосессию у бассейна. На снимках звезда подиумов предстала в красном слитном купальнике с глубоким декольте. Манекенщица позировала с распущенными взъерошенными волосами и макияжем в естественном стиле с черной подводкой.