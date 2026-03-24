Стилист рассказал, какие оттенки поддержат и снимут внутреннее напряжение

Вещи светло-голубого оттенка помогут снять внутреннее напряжение. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер бренда émse Мария Старикова.

«Светло-голубой оттенок дает ощущение пространства. В отличие от плотного синего, он воспринимается мягко, но при этом сохраняет структуру. Светло-голубой часто выбирают интуитивно, когда хочется снизить внутреннее напряжение. Но иногда этот цвет находит свою главную роль в более строгих прочтениях: например, в брючном костюме. Это возможность чувствовать себя уверенно без излишней строгости», — заявила стилист.

Чтобы почувствовать себя увереннее, Старикова посоветовала выбрать алый.

«Когда нужно быстро собраться, алый цвет работает как четкий якорь. Он не требует дополнительных акцентов — достаточно одного предмета, чтобы образ приобрел собранность. Например, в этом цвете может быть платье прямого кроя или аксессуары: шарф, берет или кожаные лаконичные перчатки», — посоветовала дизайнер.

Для ощущения устойчивости стилист рекомендовала надеть вещи оливкового цвета.

«Оливковый — это цвет, к которому приходят, когда хочется стабильности. Он не привлекает излишнего внимания, но задает основательный, спокойный фон. Многие воспринимают оливковый как сдержанный или даже строгий, но в фактурах он раскрывается иначе. Например, его можно использовать в вещах из экокожи: юбках или брюках. Это добавляет образу текстуру, делает его более тактильным. В таких вещах чувствуешь себя уверенно — они не сковывают, но дают ощущение формы. Для весны это особенно важно, когда хочется и комфорта, и собранности одновременно», — заявила Старикова.

Стилист также рекомендовала этой весной носить деним.

«В этом сезоне деним стоит рассматривать не как привычную базу, а как самостоятельное цветовое решение. Например, это может быть топ-корсет или рубашка в джинсовом цвете. Вещь с четкой геометрией, которая работает на силуэт, но при этом сохраняет естественную, неформальную базу», — объяснила дизайнер.

Кроме того, Старикова посоветовала обратить внимание на цвет пыльной розы.

«Прекрасный оттенок для верхней одежды, например, бомбера или тренчкота. Это те самые трендовые дофаминовые образы, которые дают возможность добавить красок в сезонную капсулу. Вещи в данном цвете удачно комбинируются с перечисленными выше оттенками», — отметила эксперт.

Старикова подчеркнула, что правильный оттенок действительно меняет ощущение от дня. При этом дизайнер призвала не менять гардероб полностью, а добавить одну-две вещи в тех цветах, которые резонируют с состоянием.