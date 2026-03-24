Эксперт объяснил, как носить бомбер после 30 лет и не выглядеть подростком

Бомбер из твида или шерсти поможет женщине после 30 лет не выглядеть как подросток. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер белорусского бренда женской одежды émse Марина Михнова.

«Стоит делать ставку на бомберы из качественных материалов, чтобы верхняя одежда выглядела органично и удачно комбинировалась с разными частями образа. Отдавайте предпочтение плотному хлопку, шерсти или твиду. Также можно присмотреться к фактурному нейлону с подкладкой из вискозы. Если хочется все-таки классическую "авиационную" версию, пусть ткань будет мягкой, с приглушенным блеском, а не кислотным глянцем», — заявила эксперт.

Михнова также призвала обратить внимание на посадку бомбера.

«Забудьте про оверсайз-мешки, которые скрывают фигуру и добавляют ненужный объем. Идеальный бомбер садится ровно по плечам или с минимальным припуском. Длина — ровно до линии талии или чуть ниже. Это классическая пропорция, которая визуально вытягивает силуэт и не "режет" фигуру пополам», — посоветовала дизайнер.

Кроме того, стилист рекомендовала приобрести бомбер в «сложном» цвете.

«Ваша задача — найти "сложный" цвет: цвет мха, пыльную розу, насыщенный индиго, теплый шоколад или графит. Такие оттенки не кричат о своей спортивной природе, они вписываются в контекст современного гардероба», — объяснила Михнова.

По ее словам, главный секрет работы с бомбером заключается в том, чтобы убрать из головы слово «спортивный».

«Это не спортивная вещь. Это куртка с интересной историей, и ее задача — контрастировать с тем, что вы носите внутри и снизу», — подчеркнула эксперт.

Дизайнер посоветовала носить бомбер вместе с платьем-футляром.

«Платье, которое обычно носят с лодочками и пиджаком, в паре с бомбером вдруг перестает быть офисной скукой. Вы получаете образ на каждый день: женственный низ, структурированный верх. Важно, чтобы платье было миди-длины — это ключевой маркер «взрослого» подхода», — объяснила стилист.

Второй прием, который Михнова рекомендовала взять на заметку, — сочетание бомбера с классической рубашкой.

«Здесь работает правило трех слоев. Рубашка (лучше из плотного хлопка или денима) создает "вторую кожу", а бомбер становится внешним слоем-акцентом. Добавьте брюки чинос или кожаные брюки прямого кроя. Обувь — лоферы или грубые ботинки на тракторной подошве. Спортивных кроссовок не должно быть в принципе, если только это не винтажные кеды в идеально выверенном монохромном образе», — заявила дизайнер.

Тем, кто боится ошибиться, стилист посоветовала собрать образ в одной цветовой гамме. Она предложила взять шоколадный бомбер и добавить к нему свитер крупной вязки цвета какао и шерстяные брюки на тон темнее.