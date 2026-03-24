SPF: нетривиальные факты, которые стоит знать

С солнцем у нас странные отношения. Его ждут, ему радуются, под него подставляют лицо — а потом удивляются, почему кожа быстрее стареет, теряет упругость и становится более уязвимой для внешних воздействий.

SPF давно перестал быть только пляжной историей — или, во всяком случае, так должно быть у любого жителя мегаполиса. Это повседневный инструмент, но с нюансами, о которых некоторые не знают (и напрасно). Косметолог Ирина Горлова рассказала, что нужно помнить о солнцезащитных средствах при выборе.

SPF — это не про силу защиты, а про время

Цифра на упаковке не означает более сильную защиту в привычном смысле. Она показывает, сколько времени кожа может находиться под воздействием UVB-лучей до покраснения по сравнению с тем, если бы защиты не было.

«Но здесь есть тонкость: SPF 30 и SPF 50 отличаются не в почти два раза, как может показаться. Первый блокирует около 97% UVB-лучей, второй — около 98-99%. Разница есть, но она не так чтобы драматическая. Намного важнее, сколько средства нанесено и как часто его обновляют», — объясняет эксперт.

UVA не вызывает ожога, но старит

Если ультрафиолет типа UVB отвечает за покраснение и ожог, то UVA работает незаметно. Он проникает глубже, разрушает коллаген и ускоряет фотостарение. Именно поэтому стоит выбирать не просто какое-то солнецезащитное средство. Важно искать пометки broad spectrum или защиту от UVA. Иначе кожа сгорать не сгорает, но постепенно теряет плотность и тонус.

Облака и стекло и не спасают

До 80% ультрафиолета проходит сквозь облака, а UVA-лучи спокойно проникают через стекло.

«Это значит, что место в офисе у окна, поездка в машине или прогулка в пасмурный день — это все равно контакт с солнцем. Так что солнцезащита — это не только история про отпуск, наносить SPF нужно регулярно. Просто в городе последствия не такие очевидные, как после дня на пляже», — подчеркивает врач.

Не экономьте на защите

Самая распространенная ошибка — недостаточное количество средства. Чтобы получить заявленный уровень защиты, нужно примерно 2 мг на квадратный сантиметр кожи. В бытовом переводе — около половины чайной ложки на лицо и шею, если вы стараетесь взять меньше, резко снижает эффективность. SPF 50, нанесенный тонким слоем, легко превращается в условный SPF 15. И это тот случай, где экономия не уместна в принципе.

SPF — это не только крем и не только летом

Солнцезащита может быть в виде крема, флюида, стика, пудры, ее можно наслаивать, обновлять, подстраивать под ритм дня. И да, она нужна круглый год: зимой уровень излучения ниже, но не нулевой, а если в уходе есть кислоты или ретиноиды, кожа становится еще более чувствительной к свету.