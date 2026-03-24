Что такое биоревитализация и какие у нее противопоказания

Понемногу в северные края приходит весна и представительницам прекрасной половины человечества хочется сиять, покорять, восхищать. Сделать новую прическу, обновить гардероб и посетить косметолога — малый список дел на весну. О популярной в сезоне-2026 косметологической процедуре биоревилизации, которая позволяет за несколько сеансов выглядеть свежее и моложе, «Красный Север» поговорил с ямальским косметологом-эстетистом Алиной Примак.

© Unsplash

Что такое биоревитализация

Биоревитализация — это процедура, когда под кожу вводят вещества, содержащие гиалуроновую кислоту. Методика способствует увлажнению кожи, улучшению ее текстуры и внешнего вида, а также замедлению процессов старения и уменьшению количества морщин.

«Гиалуроновая кислота удерживает влагу, стимулирует выработку коллагена и поддерживает упругость кожи. С возрастом и под воздействием внешних факторов ее выработка снижается, это приводит к сухости, морщинам и потере эластичности. Биоревитализация восполняет запасы гиалуроновой кислоты с помощью синтезированных препаратов», — рассказала Алина Примак.

Виды биоревитализации

Инъекционная: препарат вводят в кожу шприцем с тонкой иглой или косметологическим аппаратом с микроигольчатыми насадками.

препарат вводят в кожу шприцем с тонкой иглой или косметологическим аппаратом с микроигольчатыми насадками. Безинъекционная: гиалуроновую кислоту доставляют в глубокие слои кожи без повреждения поверхности.

Плюсы биоревитализации

Биоревитализация устраняет сухость и обезвоженность, кожа наполняется влагой.

«Процедура уменьшает морщины, заполняя их гиалуроновой кислотой. Улучшается и выравнивается цвет лица, подтягивается овал лица, снижается интенсивность пигментации, ускоряется кровообращение и обменные процессы», — отмечает специалист.

После процедуры возможны синяки, которые проходят за несколько дней, можно использовать специальные средства.

Минусы биоревитализации

Среди минусов специалисты отмечают незначительную болезненность процедуры, противопоказания и возможность побочных эффектов, высокую стоимость и временный результат.

Биоревитализацию рекомендуют:

когда кожа становится сухой и шелушащейся;

при первых признаках старения, потере упругости кожи, мелких морщинах и заломах;

при наличии гиперпигментации и следов от акне;

после солнечных ожогов и для восстановления кожи после загара;

при обезвоженности и ухудшении состояния кожи после воздействия холодного климата, ветра или мороза;

в период восстановления после аппаратных процедур, таких как шлифовка и пилинги, пластических операций.

«Биоревилитализацию можно проводить людям, у которых есть дисбаланс выделения сальных желез — как сухость кожи, так и повышенное выделение из сальных желез», — порекомендовала косметолог-эстетист.

При каких состояниях нельзя проводить биоревилитализацию:

повреждения кожи и кожных заболеваниях;

акне в активной форме;

герпес в стадии обострения;

нарушение свертываемости крови;

острые инфекции;

склонность к образованию келоидных рубцов;

доброкачественные образования в области инъекций и злокачественные опухоли любой локализации;

аллергии на препараты с гиалуроновой кислотой;

беременности и кормлении грудью.

«Нельзя ставить никакие препараты людям, у которых есть аллергические реакции. Перед процедурой необходимо сделать пробу на аллергию, а также узнать у клиента, были ли у него нежелательные реакции на какие-либо вещества», — предостерегла Алина Примак.

Эффект от биоревитализации

Результат процедуры зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. У некоторых женщин эффект становится заметен уже после первого сеанса, в то время как другим требуется больше времени для активации клеток.

«Чем старше человек, тем более выраженный эффект он получит. Через несколько дней после процедуры активизируется выработка коллагена, что приведет к разглаживанию морщин, неровности и дефекты кожи станут менее заметными в течение нескольких недель. При этом не стоит ожидать мгновенных результатов. Омоложение — это постепенный процесс, требующий времени. Для достижения заметного эффекта может потребоваться не менее недели», — рассказала специалист.

Инъекции действуют по нарастающей в течение трех-четырех недель, результат сохраняется до полугода.

Какого результата можно добиться

Избавиться от отечности.

Убрать темные круги под глазами.

Уменьшить морщины.

Осветлить пигментацию.

Вернуть здоровый цвет лица.

Выровнять тон кожи.

Какие зоны можно подвергнуть процедуре

Биоревитализацию проводят на лице, включая зону вокруг глаз и губ, шее, а также декольте и кистях рук. Для улучшения состояния волос препарат вводят в кожу головы.

Как подготовиться к процедуре биоревитализации

За неделю до сеанса нужно начать курс витамина К, который поможет предотвратить образование синяков и папул после инъекций; за несколько дней до процедуры — пропить противовирусные препараты, чтобы снизить вероятность появления герпеса,

«Можно сделать несколько сеансов массажа лица у специалиста, чтобы биоретализация лучше усвоилась», — посоветовала Алина Примак.

Некоторым пациентам достаточно одной процедуры, другим может потребоваться несколько визитов к косметологу. По мнению Алины Примак, биоревитализацию не обязательно делать системно. Нужно посмотреть, как организм отреагирует на первый сеанс, а потом принимать решение о количестве, исходя из индивидуальных особенностей человека.

Что можно и нельзя делать после биоревитализации

В первые сутки не рекомендуют прикасаться к лицу руками, в течение часа надо воздержаться от использования декоративной косметики.

«В первое время не нужно заниматься спортом, посещать сауну, баню или солярий, употреблять спиртные напитки, находиться на ярком солнце», — считает Алина Примак.

Как ухаживать за кожей после процедуры