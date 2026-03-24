Уменьшить морщины и избавиться от отеков: ямальский косметолог-эстетист рассказала о модной процедуре

Понемногу в северные края приходит весна и представительницам прекрасной половины человечества хочется сиять, покорять, восхищать. Сделать новую прическу, обновить гардероб и посетить косметолога — малый список дел на весну. О популярной в сезоне-2026 косметологической процедуре биоревилизации, которая позволяет за несколько сеансов выглядеть свежее и моложе, «Красный Север» поговорил с ямальским косметологом-эстетистом Алиной Примак.

Что такое биоревитализация и какие у нее противопоказания
Что такое биоревитализация

Биоревитализация — это процедура, когда под кожу вводят вещества, содержащие гиалуроновую кислоту. Методика способствует увлажнению кожи, улучшению ее текстуры и внешнего вида, а также замедлению процессов старения и уменьшению количества морщин.

«Гиалуроновая кислота удерживает влагу, стимулирует выработку коллагена и поддерживает упругость кожи. С возрастом и под воздействием внешних факторов ее выработка снижается, это приводит к сухости, морщинам и потере эластичности. Биоревитализация восполняет запасы гиалуроновой кислоты с помощью синтезированных препаратов», — рассказала Алина Примак.

Виды биоревитализации

  • Инъекционная: препарат вводят в кожу шприцем с тонкой иглой или косметологическим аппаратом с микроигольчатыми насадками.
  • Безинъекционная: гиалуроновую кислоту доставляют в глубокие слои кожи без повреждения поверхности.

Плюсы биоревитализации

Биоревитализация устраняет сухость и обезвоженность, кожа наполняется влагой.

«Процедура уменьшает морщины, заполняя их гиалуроновой кислотой. Улучшается и выравнивается цвет лица, подтягивается овал лица, снижается интенсивность пигментации, ускоряется кровообращение и обменные процессы», — отмечает специалист.

После процедуры возможны синяки, которые проходят за несколько дней, можно использовать специальные средства.

Минусы биоревитализации

Среди минусов специалисты отмечают незначительную болезненность процедуры, противопоказания и возможность побочных эффектов, высокую стоимость и временный результат.

Биоревитализацию рекомендуют:

  • когда кожа становится сухой и шелушащейся;
  • при первых признаках старения, потере упругости кожи, мелких морщинах и заломах;
  • при наличии гиперпигментации и следов от акне;
  • после солнечных ожогов и для восстановления кожи после загара;
  • при обезвоженности и ухудшении состояния кожи после воздействия холодного климата, ветра или мороза;
  • в период восстановления после аппаратных процедур, таких как шлифовка и пилинги, пластических операций.
«Биоревилитализацию можно проводить людям, у которых есть дисбаланс выделения сальных желез — как сухость кожи, так и повышенное выделение из сальных желез», — порекомендовала косметолог-эстетист.

При каких состояниях нельзя проводить биоревилитализацию:

  • повреждения кожи и кожных заболеваниях;
  • акне в активной форме;
  • герпес в стадии обострения;
  • нарушение свертываемости крови;
  • острые инфекции;
  • склонность к образованию келоидных рубцов;
  • доброкачественные образования в области инъекций и злокачественные опухоли любой локализации;
  • аллергии на препараты с гиалуроновой кислотой;
  • беременности и кормлении грудью.
«Нельзя ставить никакие препараты людям, у которых есть аллергические реакции. Перед процедурой необходимо сделать пробу на аллергию, а также узнать у клиента, были ли у него нежелательные реакции на какие-либо вещества», — предостерегла Алина Примак.

Эффект от биоревитализации

Результат процедуры зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. У некоторых женщин эффект становится заметен уже после первого сеанса, в то время как другим требуется больше времени для активации клеток.

«Чем старше человек, тем более выраженный эффект он получит. Через несколько дней после процедуры активизируется выработка коллагена, что приведет к разглаживанию морщин, неровности и дефекты кожи станут менее заметными в течение нескольких недель. При этом не стоит ожидать мгновенных результатов. Омоложение — это постепенный процесс, требующий времени. Для достижения заметного эффекта может потребоваться не менее недели», — рассказала специалист.

Инъекции действуют по нарастающей в течение трех-четырех недель, результат сохраняется до полугода.

Какого результата можно добиться

  • Избавиться от отечности.
  • Убрать темные круги под глазами.
  • Уменьшить морщины.
  • Осветлить пигментацию.
  • Вернуть здоровый цвет лица.
  • Выровнять тон кожи.

Какие зоны можно подвергнуть процедуре

Биоревитализацию проводят на лице, включая зону вокруг глаз и губ, шее, а также декольте и кистях рук. Для улучшения состояния волос препарат вводят в кожу головы.

Как подготовиться к процедуре биоревитализации

За неделю до сеанса нужно начать курс витамина К, который поможет предотвратить образование синяков и папул после инъекций; за несколько дней до процедуры — пропить противовирусные препараты, чтобы снизить вероятность появления герпеса,

«Можно сделать несколько сеансов массажа лица у специалиста, чтобы биоретализация лучше усвоилась», — посоветовала Алина Примак.

Некоторым пациентам достаточно одной процедуры, другим может потребоваться несколько визитов к косметологу. По мнению Алины Примак, биоревитализацию не обязательно делать системно. Нужно посмотреть, как организм отреагирует на первый сеанс, а потом принимать решение о количестве, исходя из индивидуальных особенностей человека.

Что можно и нельзя делать после биоревитализации

В первые сутки не рекомендуют прикасаться к лицу руками, в течение часа надо воздержаться от использования декоративной косметики.

«В первое время не нужно заниматься спортом, посещать сауну, баню или солярий, употреблять спиртные напитки, находиться на ярком солнце», — считает Алина Примак.

Как ухаживать за кожей после процедуры

  • В первые сутки не нужно умываться водой, лучше использовать раствор хлоргексидина. Через несколько дней можно перейти на мягкие очищающие средства.
  • На область, где проводили процедуру, лучше наносить аптечные препараты против синяков и средства, способствующие заживлению. В первое время избегать использования косметических кремов.
  • На улице защищать кожу от солнца.
  • В первые дни после процедуры — спать на спине, использовать чистую наволочку, чтобы в места инъекций не попала инфекция.
  • Чтобы процедура была эффектной и заживление прошло быстро, соблюдать питьевой режим — не менее двух литров чистой воды в сутки.