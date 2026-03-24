Что такое биоревитализация и какие у нее противопоказания

Уменьшить морщины и избавиться от отеков: ямальский косметолог-эстетист рассказала о модной процедуре
Понемногу в северные края приходит весна и представительницам прекрасной половины человечества хочется сиять, покорять, восхищать. Сделать новую прическу, обновить гардероб и посетить косметолога — малый список дел на весну. О популярной в сезоне-2026 косметологической процедуре биоревилизации, которая позволяет за несколько сеансов выглядеть свежее и моложе, «Красный Север» поговорил с ямальским косметологом-эстетистом Алиной Примак.
Что такое биоревитализация
Биоревитализация — это процедура, когда под кожу вводят вещества, содержащие гиалуроновую кислоту. Методика способствует увлажнению кожи, улучшению ее текстуры и внешнего вида, а также замедлению процессов старения и уменьшению количества морщин.
«Гиалуроновая кислота удерживает влагу, стимулирует выработку коллагена и поддерживает упругость кожи. С возрастом и под воздействием внешних факторов ее выработка снижается, это приводит к сухости, морщинам и потере эластичности. Биоревитализация восполняет запасы гиалуроновой кислоты с помощью синтезированных препаратов», — рассказала Алина Примак.
Виды биоревитализации
- Инъекционная: препарат вводят в кожу шприцем с тонкой иглой или косметологическим аппаратом с микроигольчатыми насадками.
- Безинъекционная: гиалуроновую кислоту доставляют в глубокие слои кожи без повреждения поверхности.
Плюсы биоревитализации
Биоревитализация устраняет сухость и обезвоженность, кожа наполняется влагой.
«Процедура уменьшает морщины, заполняя их гиалуроновой кислотой. Улучшается и выравнивается цвет лица, подтягивается овал лица, снижается интенсивность пигментации, ускоряется кровообращение и обменные процессы», — отмечает специалист.
После процедуры возможны синяки, которые проходят за несколько дней, можно использовать специальные средства.
Минусы биоревитализации
Среди минусов специалисты отмечают незначительную болезненность процедуры, противопоказания и возможность побочных эффектов, высокую стоимость и временный результат.
Биоревитализацию рекомендуют:
- когда кожа становится сухой и шелушащейся;
- при первых признаках старения, потере упругости кожи, мелких морщинах и заломах;
- при наличии гиперпигментации и следов от акне;
- после солнечных ожогов и для восстановления кожи после загара;
- при обезвоженности и ухудшении состояния кожи после воздействия холодного климата, ветра или мороза;
- в период восстановления после аппаратных процедур, таких как шлифовка и пилинги, пластических операций.
«Биоревилитализацию можно проводить людям, у которых есть дисбаланс выделения сальных желез — как сухость кожи, так и повышенное выделение из сальных желез», — порекомендовала косметолог-эстетист.
При каких состояниях нельзя проводить биоревилитализацию:
- повреждения кожи и кожных заболеваниях;
- акне в активной форме;
- герпес в стадии обострения;
- нарушение свертываемости крови;
- острые инфекции;
- склонность к образованию келоидных рубцов;
- доброкачественные образования в области инъекций и злокачественные опухоли любой локализации;
- аллергии на препараты с гиалуроновой кислотой;
- беременности и кормлении грудью.
«Нельзя ставить никакие препараты людям, у которых есть аллергические реакции. Перед процедурой необходимо сделать пробу на аллергию, а также узнать у клиента, были ли у него нежелательные реакции на какие-либо вещества», — предостерегла Алина Примак.
Эффект от биоревитализации
Результат процедуры зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. У некоторых женщин эффект становится заметен уже после первого сеанса, в то время как другим требуется больше времени для активации клеток.
«Чем старше человек, тем более выраженный эффект он получит. Через несколько дней после процедуры активизируется выработка коллагена, что приведет к разглаживанию морщин, неровности и дефекты кожи станут менее заметными в течение нескольких недель. При этом не стоит ожидать мгновенных результатов. Омоложение — это постепенный процесс, требующий времени. Для достижения заметного эффекта может потребоваться не менее недели», — рассказала специалист.
Инъекции действуют по нарастающей в течение трех-четырех недель, результат сохраняется до полугода.
Какого результата можно добиться
- Избавиться от отечности.
- Убрать темные круги под глазами.
- Уменьшить морщины.
- Осветлить пигментацию.
- Вернуть здоровый цвет лица.
- Выровнять тон кожи.
Какие зоны можно подвергнуть процедуре
Биоревитализацию проводят на лице, включая зону вокруг глаз и губ, шее, а также декольте и кистях рук. Для улучшения состояния волос препарат вводят в кожу головы.
Как подготовиться к процедуре биоревитализации
За неделю до сеанса нужно начать курс витамина К, который поможет предотвратить образование синяков и папул после инъекций; за несколько дней до процедуры — пропить противовирусные препараты, чтобы снизить вероятность появления герпеса,
«Можно сделать несколько сеансов массажа лица у специалиста, чтобы биоретализация лучше усвоилась», — посоветовала Алина Примак.
Некоторым пациентам достаточно одной процедуры, другим может потребоваться несколько визитов к косметологу. По мнению Алины Примак, биоревитализацию не обязательно делать системно. Нужно посмотреть, как организм отреагирует на первый сеанс, а потом принимать решение о количестве, исходя из индивидуальных особенностей человека.
Что можно и нельзя делать после биоревитализации
В первые сутки не рекомендуют прикасаться к лицу руками, в течение часа надо воздержаться от использования декоративной косметики.
«В первое время не нужно заниматься спортом, посещать сауну, баню или солярий, употреблять спиртные напитки, находиться на ярком солнце», — считает Алина Примак.
Как ухаживать за кожей после процедуры
- В первые сутки не нужно умываться водой, лучше использовать раствор хлоргексидина. Через несколько дней можно перейти на мягкие очищающие средства.
- На область, где проводили процедуру, лучше наносить аптечные препараты против синяков и средства, способствующие заживлению. В первое время избегать использования косметических кремов.
- На улице защищать кожу от солнца.
- В первые дни после процедуры — спать на спине, использовать чистую наволочку, чтобы в места инъекций не попала инфекция.
- Чтобы процедура была эффектной и заживление прошло быстро, соблюдать питьевой режим — не менее двух литров чистой воды в сутки.